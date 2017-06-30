Крупный град побил огороды жителей Брединского района

В Брединском районе (Челябинская область) подсчитывают ущерб после урагана, прошедшего 29 июня, — в четверг на территорию муниципалитета обрушились шквалистый ветер и крупный град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС региона.

Осадки с крупным градом и порывистый ветер, скорость которого достигала 21 м/с, нанесли заметный ущерб ряду населенных пунктов.

Жители муниципалитета активно выкладывают в социальных сетях фото с градинами размером с перепелиное яйцо и порубленными посевами.