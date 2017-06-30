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09:29 (мск), источник: dostup1.ru

Крупный град побил огороды жителей Брединского района

Сейчас власти и жители муниципалитета подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.

В Брединском районе (Челябинская область) подсчитывают ущерб после урагана, прошедшего 29 июня, — в четверг на территорию муниципалитета обрушились шквалистый ветер и крупный град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС региона.

Осадки с крупным градом и порывистый ветер, скорость которого достигала 21 м/с, нанесли заметный ущерб ряду населенных пунктов.

Жители муниципалитета активно выкладывают в социальных сетях фото с градинами размером с перепелиное яйцо и порубленными посевами.

В МЧС сегодня работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. Организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов, оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для уточнения сложившейся обстановки.

Кроме того, созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба. Сотрудники ЦУКС ГУ МЧС региона и Сибирского регионального центра МЧС России продолжают сбор и обобщение данных.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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