Крупный град побил огороды жителей Брединского района
Сейчас власти и жители муниципалитета подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.
Сейчас власти и жители муниципалитета подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.
В Брединском районе (Челябинская область) подсчитывают ущерб после урагана, прошедшего 29 июня, — в четверг на территорию муниципалитета обрушились шквалистый ветер и крупный град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС региона.
Осадки с крупным градом и порывистый ветер, скорость которого достигала 21 м/с, нанесли заметный ущерб ряду населенных пунктов.
Жители муниципалитета активно выкладывают в социальных сетях фото с градинами размером с перепелиное яйцо и порубленными посевами.
В МЧС сегодня работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. Организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов, оперативными группами Карталинского
Кроме того, созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба. Сотрудники ЦУКС ГУ МЧС региона и Сибирского регионального центра МЧС России продолжают сбор и обобщение данных.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.