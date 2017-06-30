Прогноз: июль в Челябинской области будет нежарким и дождливым

Июль — самый теплый и дождливый месяц в году. По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле в регионе составляет плюс 18−19 градусов, в горных районах области — плюс 16−17 градусов. В 1989 году она достигала 21−24 градусов, а в 1979 году — не поднималась выше 14−17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36−41 градус, в Челябинске — 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0−3 градуса, в Челябинске — 3 градуса.

Начало июля будет прохладным и дождливым. Столбик термометра покажет плюс 17−22 градуса. В середине месяца придет долгожданное тепло — воздух прогреется до плюс 26−30 градусов, возможны дожди. В конце месяца ожидается плюс 22−24 градуса, пройдут небольшие осадки.

Осадки распределяются по территории области очень неравномерно. Больше осадков выпадает в северной половине области — 88−112 мм. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 64−84 мм. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году — 1% месячной нормы осадков. Суммарная продолжительность дождя в июле составляет 55−80 часов. Максимальная продолжительность дождя в Челябинске составляет 125 часов.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8−19 дней. Суммарная продолжительность гроз за месяц составляет 22−30 часов. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой — 17, наименьшее — 3 дня. В течение 28−29 дней на всей территории области в июле солнечно. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 240−305 часов.

Июль — самый жаркий летний месяц. Наступает время созревания хлебов. С 7 июля начинается большой покос сена. Наступает пора сбора лекарственных трав. Наши предки подмечали: если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.