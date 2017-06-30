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09:42 (мск), источник: УралПолит.ру

Над Средним Уралом повис смог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня, ИА УралПолит.Ru. Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о смоге, повисшем над регионом.

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся на территории Среднего Урала до вечера 1 июля.

«С 20 часов 29 июня до 20 часов 01 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 01 июля», — говорится на сайте ведомства.

При этом синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности для Каменска-Уральского, которые также сохранятся до 20.00 1 июля.

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