Над Средним Уралом повис смог

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся на территории Среднего Урала до вечера 1 июля.

«С 20 часов 29 июня до 20 часов 01 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 01 июля», — говорится на сайте ведомства.