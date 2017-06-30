Над Средним Уралом повис смог
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня, ИА УралПолит.Ru. Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о смоге, повисшем над регионом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня, ИА УралПолит.Ru. Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают свердловчан о смоге, повисшем над регионом.
Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся на территории Среднего Урала до вечера 1 июля.
«С 20 часов 29 июня до 20 часов 01 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 01 июля», — говорится на сайте ведомства.
При этом синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности для