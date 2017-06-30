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09:38 (мск), источник: Om1.ru

Омск попал в «черный список» Минприроды из-за регулярных выбросов

В Москве наконец-то отметили, что наличие неприятного запаха является индикатором проблем в атмосфере и свидетельствует о наличии вредных веществ.

Министр природы России Сергей Донской провел совещание по экологической безопасности и назвал так называемые территории общественного внимания, в которых имеются серьезные экологические проблемы, серьезно влияющие на жизни людей.

Судя по докладу, озвученному в Минприроды, из-за многочисленных выбросов, фиксирующихся в городе с начала марта, Омск попал в один ряд с Челябинском, Магнитогорском, Норильском, Красноярском, Липецком, Череповецом, Асбестом и Нижним Тагилом.

Напомним, с 9 марта 2017 года Омск регулярно накрывает волна выбросов с промпредприятий, находящихся в северной промзоне. В результате лабораторных исследований было установлено, что это этилмеркаптан — одорант, использующийся в качестве маркера при производстве природного газа и служащий для обнаружения утечек. В пик экологического кризиса, спровоцированного затяжным штилем, концентрация вещества в городе превышала допустимые нормы в 400 раз. По фактам загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. Проверки велись на 16 крупных предприятиях региона, однако источник выбросов так и не нашли.

В Минприроды отметили, что подход к загрязнителям окружающей среды должен быть комплексным. Необходимо учитывать все возможные источники загрязнения, такие как свалки, выбросы с ТЭЦ и автотранспорта, трансграничный перенос загрязняющих веществ и ряд других факторов.

Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии России:

 — Жители городов жалуются на постоянный дискомфорт и возможный потенциальный вред здоровью. Запах — это всегда показатель неблагополучия атмосферного воздуха, а, значит, и окружающей среды в целом.

Как отмечают эксперты, необходимо фиксировать все экологические факторы, влияющие на жизнь горожан, на законодательном уровне. А чтобы фиксировать параметры, нужны гигиенические нормативы, определяющие качество атмосферного воздуха. И для этого нужен учет веществ, обладающих сильным, резким запахом, так как они оказывают реальное влияние на здоровье людей. Как выяснилось, практически треть всех жалоб, поступающих в Минприроды и Росприроднадзор, — это жалобы на резкий запах.

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