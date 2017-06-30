В Омске водитель ВАЗ-2114 посадил ребенка на колени и дал порулить

Пользователи разделились на два лагеря: одни обвиняли водителя и называли безответственным, другие восприняли его поступок позитивно и одобрили. Om1.ru приводит несколько комментариев подписчиков. Орфография и пунктуация сохранены.

Этот случай спровоцировал волну обсуждений. Как сообщают очевидцы, автомобиль двигался по улице Челюскинцев на «аварийке», со скоростью 40 км/час.

Олег Земляков, подписчик «ЧП Омск»:

— В детстве, отец меня так же сажал за руль. Рассказывал как проезжать лужи, объезжать ямы… на ЗАЗ-968М. Я был самым счастливым, самым крутым на дворе.

Диана Лебедева, подписчик «ЧП Омск»:

— Рановато как то).

Елена Дорофеева, подписчик «ЧП Омск»:

— А кто еще сына рулить научит? Мальчишка молодец кисточкой помахал!).

Андрей Бондаренко, подписчик «ЧП Омск»:

— Суть не в том, что мальчик может вывернуть руль, а в том, что при малейшем дтп, даже на 20 км/с отец раздавит ребенка и автор именно из-за этого переживает, не сравнивайте езду 20 лет назад по селу, причем на большой машине которая при дтп даже не притормозить, с данной ситуацией, я считаю таких отцов баранами и кретинами, едь в поле и там катай ребенка, но не на дороге. Если бы случилось дтп и ребенок погиб, что бы вы написали, защитники?

Дмитрий Лещинский, подписчик «ЧП Омск»:

— С детства учит, и приучает к технике ничего в этом такого!!!

Виталя Чепелевский, подписчик «ЧП Омск»:

— Это не нормально.