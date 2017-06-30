Дожди снова вернутся в Нижегородскую область в выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 30 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +23 градуса. Ветер восточный, 2 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 30 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +23 градуса. Ветер восточный, 2 м/с.
В субботу, 1 июля также ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем +22 градуса. Ветер западный, 4 м/с.
2 июля — облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13 градусов, днем +20 градусов. Ветер