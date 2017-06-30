Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%

«В соответствии с указом президента РФ, призыву и направлению в войска подлежит 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва», — сказал генерал-полковник на расширенном заседании призывной комиссии Амурской области в пятницу.

«По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%. Если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем наполовину — на 56,7%», — подчеркнул Тонкошкуров, отметив, что это связано с повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения.

Выездная межведомственная комиссия Минобороны России по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, которую возглавил Тонкошкуров, начала работу в Амурской области в среду.

Говоря о весенней призывной кампании в Крыму, Тонкошкуров сообщил, что военные комиссариаты призовут там 2,4 тысячи человек. «Из них из Республики Крым — 2 тысячи человек и 400 человек — из Севастополя», — сказал генерал.

Как сообщалось, одно из нововведений весеннего призыва 2017 года касается призывников из Крыма и Севастополя: теперь служить они будут во всех соединениях и воинских частях на территории России. Ранее их направляли только в соединения и воинские части в границах полуострова.