Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Более 102 тысяч человек отправлены в войска в рамках весеннего призыва в России, это составляет 72% от установленной нормы, сообщил начальник Главного
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Более 102 тысяч человек отправлены в войска в рамках весеннего призыва в России, это составляет 72% от установленной нормы, сообщил начальник Главного
«В соответствии с указом президента РФ, призыву и направлению в войска подлежит 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва», — сказал
«По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%. Если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем наполовину — на 56,7%», — подчеркнул Тонкошкуров, отметив, что это связано с повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения.
Выездная межведомственная комиссия Минобороны России по подготовке граждан к военной службе и
Говоря о весенней призывной кампании в Крыму, Тонкошкуров сообщил, что военные комиссариаты призовут там 2,4 тысячи человек. «Из них из Республики Крым — 2 тысячи человек и 400 человек — из Севастополя», — сказал генерал.
Как сообщалось, одно из нововведений весеннего призыва 2017 года касается призывников из Крыма и Севастополя: теперь служить они будут во всех соединениях и воинских частях на территории России. Ранее их направляли только в соединения и воинские части в границах полуострова.