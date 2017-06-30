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11:02 (мск), источник: Интерфакс

Штормовое предупреждение объявлено в Москве с 13 часов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — По уточненному прогнозу, резкое ухудшение погодных условий ожидается в московском регионе после 13:00, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«С 13:00 в Москве ожидаются ливни, грозы, возможен град. Порывы ветра местами до 17−22 м/с», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что погоду в регионе испортит атмосферный фронт, приближающийся к Москве с юго-запада.

«Наиболее интенсивные осадки, которые будут сопровождаться грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 17−22 м/с, ожидаются в период с 15:00 до 21:00. В городе выпадет от 10 до 25 мм осадков или до трети месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм», — уточнили в метеобюро.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что коммунальные и экстренные службы столицы с четверга переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

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