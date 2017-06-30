«Королевские ворота» возобновили работу после реставрации

«За несколько месяцев был проведён целый комплекс работ, которые позволили улучшить внешний вид здания и значительно продлить его “жизнь”, сохраняя для следующих поколений. Специалисты очистили и восстановили поврежденные места на внутренних и наружных поверхностях стен и сводов, провели их гидрофобизацию. Последняя процедура, пожалуй, самая трудоёмкая. Ведь сначала требуется выполнить “осушение” стен, в том числе и глубоких внутренних слоёв, и так, чтобы не нарушить целостность поверхности. И только после этого можно наносить защитные растворы. Кроме этого было проведено обследование состояния скульптур и живописных гербов», — рассказали в музее.

Средства на реставрационные работы выделило Министерство культуры РФ.

Напомним, что в Королевских воротах организована необычная выставка — созданный антураж как нельзя лучше передаст атмосферу средневековой аптеки.