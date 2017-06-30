«Королевские ворота» возобновили работу после реставрации
Средства на реставрационные работы выделило Министерство культуры РФ.
Средства на реставрационные работы выделило Министерство культуры РФ.
«За несколько месяцев был проведён целый комплекс работ, которые позволили улучшить внешний вид здания и значительно продлить его “жизнь”, сохраняя для следующих поколений. Специалисты очистили и восстановили поврежденные места на внутренних и наружных поверхностях стен и сводов, провели их гидрофобизацию. Последняя процедура, пожалуй, самая трудоёмкая. Ведь сначала требуется выполнить “осушение” стен, в том числе и глубоких внутренних слоёв, и так, чтобы не нарушить целостность поверхности. И только после этого можно наносить защитные растворы. Кроме этого было проведено обследование состояния скульптур и живописных гербов», — рассказали в музее.
Средства на реставрационные работы выделило Министерство культуры РФ.
Напомним, что в Королевских воротах организована необычная выставка — созданный антураж как нельзя лучше передаст атмосферу средневековой аптеки.