Результаты ЕГЭ по иностранным языкам узнали выпускники Хабаровского края

Самые высокие баллы на ЕГЭ по английскому языку получили хабаровчане. По 99 баллов набрали двое учащихся из Многопрофильного лицея и гимназии № 1 краевой столицы. Доля высокобалльных работ по этому предмету составила 37%.

ЕГЭ по немецкому и французскому языку сдавали два человека. Их результаты — 67 и 65 баллов соответственно, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.