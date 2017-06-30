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11:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Результаты ЕГЭ по иностранным языкам узнали выпускники Хабаровского края

Выпускники Хабаровского края узнали результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамены по этим предметам сдавали 462 старшеклассника. Испытания были проведены 13, 15 и 16 июня.

Источник: РИА "Новости"

Самые высокие баллы на ЕГЭ по английскому языку получили хабаровчане. По 99 баллов набрали двое учащихся из Многопрофильного лицея и гимназии № 1 краевой столицы. Доля высокобалльных работ по этому предмету составила 37%.

ЕГЭ по немецкому и французскому языку сдавали два человека. Их результаты — 67 и 65 баллов соответственно, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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