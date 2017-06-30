Результаты ЕГЭ по иностранным языкам узнали выпускники Хабаровского края
Выпускники Хабаровского края узнали результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамены по этим предметам сдавали 462 старшеклассника. Испытания были проведены 13, 15 и 16 июня.
Выпускники Хабаровского края узнали результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамены по этим предметам сдавали 462 старшеклассника. Испытания были проведены 13, 15 и 16 июня.
Самые высокие баллы на ЕГЭ по английскому языку получили хабаровчане. По 99 баллов набрали двое учащихся из Многопрофильного лицея и гимназии № 1 краевой столицы. Доля высокобалльных работ по этому предмету составила 37%.
ЕГЭ по немецкому и французскому языку сдавали два человека. Их результаты — 67 и 65 баллов соответственно, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на