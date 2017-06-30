В Самаре предложили убрать газоны на ряде улиц в центре города

В губернской думе на заседании комитета по транспорту обсудили организацию новых парковок в Самаре. Чиновники сообщили, что на 1000 самарцев приходится 300 машин.

В центре города мест для парковки машин не хватает. В рамках комплексного ремонта дорог в старой части Самары планируют оборудовать 122 «кармана» для машин.

В частности от представителей гордепартамента прозвучало предложение убрать газоны на улице Венцека, Молодогвардейской и Галактионовской. Другой вариант — обустройство экопарковок. Тогда парковаться можно будет на решетках, которые устанавливают поверх травы. Такие места можно было бы организовать на набережной, пишет ТРК «Терра».