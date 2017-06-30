Новокузнецку исполняется 399 лет: программа мероприятий
Празднования продлятся три дня — с 30 июня по 2 июля.
Празднования продлятся три дня — с 30 июня по 2 июля.
Южной столице Кемеровской области исполняется 399 лет.
Новокузнечан и гостей города ожидает масса праздничных мероприятий.
Помимо открытия отреставрированного памятника Маяковскому, 30 июня вечером можно будет посетить Привокзальную площадь, где состоится торжественное открытие надписи «Я знаю город будет… » из стихотворения Маяковского, посвященного Новокузнецку.
1 июля все желающие смогут принять участие в городских гуляньях в Центральном районе города. Там будут работать выставки,
2 июня пройдет
Более подробная программа мероприятий приведена на сайте администрации Новокузнецка.