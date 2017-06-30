Новокузнецку исполняется 399 лет: программа мероприятий

Южной столице Кемеровской области исполняется 399 лет.

Новокузнечан и гостей города ожидает масса праздничных мероприятий.

Помимо открытия отреставрированного памятника Маяковскому, 30 июня вечером можно будет посетить Привокзальную площадь, где состоится торжественное открытие надписи «Я знаю город будет… » из стихотворения Маяковского, посвященного Новокузнецку.

1 июля все желающие смогут принять участие в городских гуляньях в Центральном районе города. Там будут работать выставки, концертно-развлекательные площадки, ярмарки и зоны фуд-кортов. Глава города Сергей Кузнецов вручит кубок тому, кто лучше заполнил праздничное пространство. В арт-сквере пройдет фестиваль кузнечного искусства «Город кузнецов», в программе которого конкурсы, демонстрация мастерства ковки, мастер-классы, а также историческая реконструкция боя на мечах и метания молота. На территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» пройдет легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость-1618». В забеге могут участвовать все желающие без ограничения по возрасту, но с медицинским допуском.

2 июня пройдет военно-исторический фестиваль на Кузнецкой крепости. Здесь можно будет познакомиться с различными эпохами: от средневековья до солдат времен Наполеоновских войн.

Более подробная программа мероприятий приведена на сайте администрации Новокузнецка.