Генетики выяснили, что население Кавказа не менялось уже 8 тысяч лет

Источник: РИА "Новости"

«Мы проанализировали большое количество современных и древних митохондриальных геномов кавказцев, и раскрыли непрерывную генетическую линию, которая связывает жителей Кавказа на протяжении как минимум последних восьми тысяч лет. Иными словами, генофонд женской части населения Кавказа не менялся за это время. Это показывает, что большое число культурных и политических изменений в регионе не повлияло на его население, по крайней мере, на женщин», — рассказывает Ашот Маргарян из Музея естественной истории Дании в Копенгагене.

Подобные выводы позволяет сделать так называемая митохондриальная ДНК — небольшой сегмент генома, содержащийся в «энергостанциях» клетки, митохондриях. Эта ДНК передается вместе с митохондриями от матери к ее детям, что позволяет устанавливать родственные связи между популяциями людей и использовать мтДНК для изучения истории их миграций, а также построения единого «генеалогического древа» человечества. Маргарян и его коллеги под руководством известного датского палеогенетика Эске Виллерслева (Eske Willerslev) использовали эти обрывки ДНК для восстановления генетической истории одного из самых исторически сложных и интересных уголков Земли — южной части Кавказа. Этот регион, как рассказывают ученые, достаточно долгое время служил одним из главных путей миграций народов и «окном в Европу» для предков современных жителей России и других европейских стран.

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Ученые достаточно давно предполагали, что эти миграции могли уникальным образом отпечататься на генетическом облике народов Кавказа, чьи культурные традиции в некоторых случаях сильно менялись с течением времени. Виллерслев, Маргарян и их коллеги выяснили, что это представление было ошибочным, изучая пять десятков скелетов древних жителей Кавказа, недавно найденных на территории Нагорного Карабаха. Эти останки, как отмечают исследователи, сохранились достаточно хорошо для того, чтобы извлечь из них обрывки митохондриальной ДНК и полностью восстановить ее. Сравнив их между собой, а также с мтДНК двух сотен современных жителей Карабаха и Армении, ученые смогли понять, как изменилось население Кавказа с момента его заселения людьми. Как оказалось, как минимум шесть древних жителей Карабаха приходились друг другу братьями, сестрами или другими близкими родственниками по материнской линии, и в целом их митохондриальные геномы мало в чем отличались от того, как выглядит данная часть ДНК современных жителей Карабаха.

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