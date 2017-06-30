Вода на пляжах четырех казанских водоемов соответствует гигиеническим требованиям
(Город Казань KZN.RU, 30 июня). Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит постоянный мониторинг качества воды рекреационных водоемов (пляжи).
(Город Казань KZN.RU, 30 июня). Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит постоянный мониторинг качества воды рекреационных водоемов (пляжи).
По состоянию на 29 июня вода на пляжах водоемов «Локомотив» (р. Волга), «Нижнее Заречье» (р. Казанка), «Комсомольский» (искусственный водоем в пос. Дербышки), «озеро Глубокое» соответствуют гигиеническим требованиям.
Напомним, на пляже «Нижнее Заречье» в ближайшее время будут установлены ограждения.
Качество воды рекреационных водоемов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980−00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», сообщает