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17:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Вода на пляжах четырех казанских водоемов соответствует гигиеническим требованиям

(Город Казань KZN.RU, 30 июня). Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит постоянный мониторинг качества воды рекреационных водоемов (пляжи).

Источник: Город Казань.KZN.RU

По состоянию на 29 июня вода на пляжах водоемов «Локомотив» (р. Волга), «Нижнее Заречье» (р. Казанка), «Комсомольский» (искусственный водоем в пос. Дербышки), «озеро Глубокое» соответствуют гигиеническим требованиям.

Напомним, на пляже «Нижнее Заречье» в ближайшее время будут установлены ограждения.

Качество воды рекреационных водоемов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980−00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», сообщает пресс-служба ведомства.

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