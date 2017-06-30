Старинная церковь на ВИЗе будет реконструирована к 2023 году: восстановление храма обойдется в 200 миллионов рублей

Напомним, сама церковь находится по адресу: улица Кирова, 65. Здание храма является объектом культурного наследия и было построено в 1830-х годах при металлургическом заводе на месте деревянного храма. Во второй половине XIX века церковь была реконструирована, однако, в 30-е годы прошлого века закрыта и «приспособлена под функции общественного питания». Согласно заключению, именно в этот период существенно изменился внешний облик здания. В 40-е годы здание было реконструировано — в нем разместился хлебозавод: появились пристрои и встроенное оборудование. В 2007 году хлебозавод был закрыт, а здание были передано Екатеринбургской епархии в безвозмездное пользование. В 2014 году начались демонтажные работы «наследия хлебозавода», а уже в июне этого года началась непосредственно реконструкция храма.

«Памятнику архитектуры областного значения в этом году исполнится 180 лет со дня его основания, а приход здесь существует 254 года. На сегодняшний момент мы прошли согласование проекта, положительное решение госэкспертизы получено, получено разрешение на реконструкцию собора, приступаем. Проект будет полностью соответствовать тому храму, который был. Мы будем максимально придерживаться того образа, который сохранился в исторических документах от начала прошлого века. Вопросов к проекту с точки зрения контролирующего памятники архитектуры органа нет», — рассказал настоятель храма протоиерей Евгений Попиченко.

По его словам, реставрируемый храм — второй на ВИЗе, при этом, численность населения района порядка 100 тыс. человек. В настоящее время приход Успения составляет около 500 прихожан. Пока идет реставрация церкви Успения, службы проходят во временном помещении.

«Временное помещение не вмещает всех прихожан, потому что площадь его позволяет вместить в натяжечку 300 человек. Очень важно, чтобы скорее могли восстановить собор. По проекту, вместимость — 400 человек, но думаю, что до 1 тыс. сможет спокойно вмещать», — отметил настоятель храма.

По грубым подсчетам на восстановление собора необходимо порядка 200 млн руб., в этом году речь идет о 60 млн руб. В настоящее время привлечено и потрачено на проект и подготовительные работы порядка 25 млн руб. — за несколько лет.

Как уточнил отец Евгений, темпы строительства зависят от средств: «Строители готовы построить его быстро, если будет обеспечен их бесперебойный режим. Хотелось бы, чтобы к 2023 году собор уже сиял во всей своей красе».

Аналогичного мнения придерживается и помощник настоятеля по реконструкции-реставрации собора Денис Волик: «При соответствующем финансировании можно и раньше закончить: у подрядчика нет ограничений в количестве ресурсов ни людских, ни технических. Камень преткновения — мера собираемости средств. Средства собираются людьми, всенародно. Думаю, что 70% — это обычные люди, еще 30% — личности, которые жертвуют больше других, — это не спонсоры, а анонимные благотворители, которые себя никак не афишируют, и никак не пиарят».

Отметим, что речь идет именно о частных пожертвованиях. Известные благотоворители — медные олигархи Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, выступающие, к слову, инвесторами проекта строительства храма Святой Екатерины в акватории пруда, на восстановление одной из старейших церквей Екатеринбурга, средств не жертвовали.

Что касается самих строительных работы, то уже в этом году строители планируют построить колокольню, ранее полностью утраченную.

«Планируем колокольню — общестроительную часть, работы с нулевым циклом — восстановление межподвальных перекрытий и реставрация алтарной части. Также планируем провести ревизию фундамента, провести гидроизоляцию фундамента и ввести его в тепловой контур. Мне кажется, мы будем в графике, все будет нормально. Работы будут вестись и зимой, — те, которые позволят современные технологии, работы не будут заморожены, будем работать», — рассказал Денис Волик, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

Он также отметил, что-то, что храм является памятником накладывает свой отпечаток: «Здесь начинаешь что-то откапывать и вылезают непредвиденные вещи. Фундамент мы не видели в каком состоянии, мы оценивали только путем изысканий геодезических, а геодезисты не видят всю картинку. В подвале очень много работ. Получается, что здесь двойной престол — нижний — Николая Чудотворца, верхний — Успения пресвятой Богородицы. Подвальное помещение представляет собой крестильню, там полноценный подвал высотой три метра, с ним много работы. Хлебозаводом он был очень сильно запущен и замусорен, надо полностью снимать перекрытия, все зачищать и делать монолитный пол».

При этом, Денис Волик подчеркнул, что «все строилось на века»: «Мощнейшее гранитное основание, заложенное на глубину четыре метра толщиной 2,5 метра — можно стартовую площадку ракетную делать».

Добавим, ранее появлялась информация, что в связи с реконструкцией церкви, на ВИЗе будет перенесено трамвайное кольцо. Как пояснил настоятель храма, отвечая на вопрос Накануне.RU, «перенос трамвайных путей — проект, который был организован городской администрацией».

«Эта тема звучала еще лет десять назад: в планах города трамвайные пути должны были быть перенесены еще до того, как собор был передан, до того, как начались проектные работы. Эта деятельность не связана со строительством храма, это отдельный проект, на который городская казна должна средства изыскать. Я бы попросил не перемешивать эти вещи», — прокомментировал ситуацию протоиерей Евгений Попиченко.