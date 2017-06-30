В Крыму возникли проблемы со связью и мобильным интернетом

«30 июня 2017 года ограничен доступ к сети Интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО “К-телеком” (ТМ Win mobile) и ООО “КТК Телеком” (ТМ Волна мобайл), снижена скорость доступа к сети Интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированой телефонной связи. Аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18.00 сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости (Крым) генеральный директор компании «К-Телеком» Владимир Зайцев, поврежден магистральный оптоволоконный кабель.

«При проведении строительных работ был поврежден магистральный оптический кабель. Мы пустили голосовой трафик по резервному каналу. Ремонтные бригады на месте. Поскольку кабель в грунте и его надо выкапывать, восстановление займет от четырех до шести часов», — уточнил Зайцев.