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12:29 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму возникли проблемы со связью и мобильным интернетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости (Крым). В Республике Крым возникли проблемы со связью и мобильным интернетом из-за повреждения оптоволоконного кабеля на участке Темрюк-Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Источник: РИА "Новости"

«30 июня 2017 года ограничен доступ к сети Интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО “К-телеком” (ТМ Win mobile) и ООО “КТК Телеком” (ТМ Волна мобайл), снижена скорость доступа к сети Интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированой телефонной связи. Аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18.00 сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости (Крым) генеральный директор компании «К-Телеком» Владимир Зайцев, поврежден магистральный оптоволоконный кабель.

«При проведении строительных работ был поврежден магистральный оптический кабель. Мы пустили голосовой трафик по резервному каналу. Ремонтные бригады на месте. Поскольку кабель в грунте и его надо выкапывать, восстановление займет от четырех до шести часов», — уточнил Зайцев.

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