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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Почему дети тонут? Первые жертвы лета

С начала сезона уже утонуло 26 человек, 10 из них — дети.

«Когда мы в эти выходные пришли на речку, чтобы пожарить шашлыки, на берегу стояла машина “Спецбюро”, плакала женщина, рядом “упаковывали” утопленника», — рассказала в соцсетях о своём отдыхе кемеровчанка Алина.

Деваться было некуда, пришлось немного подождать и поставить мангал там же, где ещё недавно лежал мёртвый мужчина, потому что весь берег Томи в жаркие выходные занят множеством похожих компаний: пьяные взрослые, подростки навеселе, женщины, мужчины. Все выпивают, купаются, галдят.

Тонула дважды.

С начала лета утонуло уже 26 человек. И взрослых подобные беды ничему не учат, к сожалению. Но 10 утопленников этого сезона — дети в возрасте от 9 до 15 лет. Цифра особенно потрясает, потому что в прошлом году, по официальным данным, утонуло всего шесть детей.

В выходные 17—18 июня утонуло сразу четыре подростка из вполне благополучных семей. Помощник руководителя управления по связям со СМИ СУ СК РФ по Кемеровской области Ирина Мазеева рассказала, что в Промышленновском районе 13-летняя девочка утонула в пруду, куда коров пригоняли на водопой. За несколько дней до гибели она уже тонула в этом месте, но тогда её спасла подруга.

В другом случае родители потеряли сразу двоих сыновей: мальчишки 13 и 14 лет из Ленинска-Кузнецкого ушли на рыбалку и не вернулись. Сначала полицейские нашли их вещи на берегу (удочки, сланцы, майки, шорты), а на следующий день достали из воды тела. В Белове в реке Иня утонул 13-летний подросток, который не умел плавать, но другу сказать об этом не решился. А 19 числа, в понедельник, как сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области, на водохранилище в Таштаголе утонул 14-летний подросток. Мальчишки гуляли по лесу в жару, решили искупаться. Один парень из компании прыгнул в воду с мостика и не вынырнул.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Кемеровской области Денис Ведягин объяснил, что все несчастные случаи на воде с детьми происходят лишь потому, что родители недостаточно за ними следят. И если вы случайно застали детей, которые купаются там, где не стоит купаться, можно сообщить об этом на «горячую линию» полиции по тел. 123.

Подводные ямы.

На прошлой неделе областная комиссия по ЧС потребовала от муниципалитетов ужесточить проверки диких пляжей. Дело в том, что на санкционированных пляжах дно, в отличие от несанкционированных, изучено. А рядом всегда есть спасатели или медики. И нельзя придавать этому малое значение. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова привела в пример случай прошлого года: отец с сыном пошли купаться на Томи в Кемерове недалеко от базы ГИМС, и в один момент мальчик ушёл под воду — провалился в яму. Пока отец пытался достать захлёбывающегося сына, инспектор с базы увидел, что люди в беде, и бросился на помощь. Ребёнка удалось откачать.

«Пляжи, где можно купаться, и места отдыха, где можно только загорать, должны быть в каждом городе и районе. И мы всегда призываем муниципалитеты организовывать их там, куда традиционно ходят отдыхать люди, — это поможет сократить число происшествий», — говорит Виктория Сергеевна. Конечно, обустройство пляжа — дело затратное, но жизнь людей куда важнее. Ежегодно спасатели, полицейские и власти проводят рейды по законным и незаконным пляжам, взрослым раздают листовки с правилами поведения, а детей без сопровождения отправляют домой.

Ответственность за жизнь и здоровье детей, как отметили на заседании комиссии по ЧС, лежит на педагогах и родителях. Заместитель губернатора Елена Пахомова считает, что рядом с каждым диким пляжем на реке, у озера или водохранилища инспектора не поставишь — на всё людей не хватит. И чтобы не случалось трагедий с детьми на воде, замгубернатора советует устраивать детей в лагеря на лето или следить за ними самостоятельно. «Лето — это время не только отдыха, но и время, когда дети требуют особой заботы. Наши подростки не понимают, как коварна может быть вода. Мы предлагаем родителям и их чадам организованный отдых и сезонные места оздоровления (лагеря дневного пребывания при школах, например)», — резюмирует Елена Алексеевна.

Прогнозов, сколько ещё погибнет людей, спасатели и следователи не дают. Остаётся только надеяться, что больше не будет по пять жертв в неделю.

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