1,5-годовалый сын пытался разбудить свою пьяную мать, уснувшую на улице

В Белове местная жительница уснула по дороге в магазин, а её 1,5-годовалый сын пытался её разбудить.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, полицейских вызвала местная жительница. Она рассказала, что под забором её дома уснула пьяная женщина, рядом с ней плачет малолетний ребенок и пытается её разбудить.

Когда на место прибыли стражи порядка, выяснилось, что 39-летняя жительница поселка Чертинский уже несколько дней отмечает день рождения своего 37-летнего мужа. В компании закончилось спиртное, поэтому она взяла своего 1,5-годовалого сына и отправилась в магазин. Но по дороге она споткнулась, упала и уснула прямо на земле. Малыш пытался её разбудить, но безуспешно.

Сейчас мальчика поместили в медицинское учреждение, чтобы провести медосмотр. В отношении женщины составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Она выплатит штраф в размере 500 рублей.