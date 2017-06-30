Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев был болен СПИДом (видео)
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Купившая завтрак с замглавы МВД Украины отказалась платить
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
В Сети комментируют украинский вариант фамилии Гоголя – СМИ
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

1,5-годовалый сын пытался разбудить свою пьяную мать, уснувшую на улице

Женщина отправилась в магазин, но упала по дороге и уснула прямо на земле.

В Белове местная жительница уснула по дороге в магазин, а её 1,5-годовалый сын пытался её разбудить.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, полицейских вызвала местная жительница. Она рассказала, что под забором её дома уснула пьяная женщина, рядом с ней плачет малолетний ребенок и пытается её разбудить.

Когда на место прибыли стражи порядка, выяснилось, что 39-летняя жительница поселка Чертинский уже несколько дней отмечает день рождения своего 37-летнего мужа. В компании закончилось спиртное, поэтому она взяла своего 1,5-годовалого сына и отправилась в магазин. Но по дороге она споткнулась, упала и уснула прямо на земле. Малыш пытался её разбудить, но безуспешно.

Сейчас мальчика поместили в медицинское учреждение, чтобы провести медосмотр. В отношении женщины составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Она выплатит штраф в размере 500 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%
В Германии легализовали однополые браки
Бывшего начальника УСБ СК заподозрили в получении взяток щенками
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
Как быстро исправить ошибки в дизайне кухни?
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь