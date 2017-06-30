Ростовчан ждут жаркие выходные без дождей
В выходные ростовчан ожидают жаркие дни, столбик термометра в дневные часы поднимется до +33°C, а ночью — до +22°C.
В выходные ростовчан ожидают жаркие дни, столбик термометра в дневные часы поднимется до +33°C, а ночью — до +22°C.
Как сообщает ростовский Гидрометцентр, скорость восточного ветра 1 и 2 июля будет достигать 2−3 м/с.
Грядущая рабочая неделя начнётся с жары, температура в понедельник поднимется до +35°C, а ночью до +23°C.
Синоптики обещают, что во вторник и среду в