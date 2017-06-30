На Кубани появился новый региональный праздник

Он будет отмечаться 20 ноября и приурочен к дате проведения выборов в Законодательное собрание Краснодарского края первого созыва, которые состоялись в 1994 году.

Как сообщали Юга.ру, также кубанские депутаты изменили дату празднования Тихорецка и Тихорецкого района. Теперь праздник будет отмечаться в третью субботу августа вместо первой субботы июня.

Согласно внесенным изменениям в закон региона N 3637-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае», в календарь в дополнение к ранее установленным праздничным и памятным дням будут вноситься также даты образования госорганов, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных юрлиц. К таким датам могут быть приурочены проводимые администрацией края и финансируемые из краевого бюджета мероприятия (перечень последних утверждается правовым актом губернатора), передает АПИ «Гарант».