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14:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области закрыли частный аэродром Решеты

Сегодня стало известно — областной суд поддержал требование Новосибирской транспортной прокуратуры.

Источник: Вести - Новосибирск

Несколько лет назад новосибирский летчик-планерист взял в аренду 65 гектаров заброшенной земли в Кочковском районе. Занялся овцеводством и заготовкой кормов. На небольшом участке организовал посадочную площадку. Она стала центром притяжения для всех планеристов региона.

Владимир Кочкин, директор Аэродрома Решеты, трехкратный чемпион России по планерному спорту: «Это место мы не просто так выбрали. Оно уникальное с точки зрения полетов. Выполнять рекорды, здесь позволяет это пространство».

Аэродром закрыли из-за нецелевого использования земли. Арендованный участок находится на землях сельхозназначения. И даже то, что самолеты используют, в том числе для нужд сельского хозяйства — не повлияло на решение судьи. .

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