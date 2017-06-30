В Новосибирской области закрыли частный аэродром Решеты
Сегодня стало известно — областной суд поддержал требование Новосибирской транспортной прокуратуры.
Сегодня стало известно — областной суд поддержал требование Новосибирской транспортной прокуратуры.
Несколько лет назад новосибирский
Владимир Кочкин, директор Аэродрома Решеты, трехкратный чемпион России по планерному спорту: «Это место мы не просто так выбрали. Оно уникальное с точки зрения полетов. Выполнять рекорды, здесь позволяет это пространство».
Аэродром закрыли