На Крупской в Омске поменяли схему движения

Теперь при движении со стороны моста имени 60 лет ВЛКСМ разрешено выполнение поворота направо — на улицу, дублирующую Лукашевича.

На данном участке дороги уже демонтированы неактуальные знаки и установлены новые.

Как считают в департаменте транспорта омской мэрии, изменения облегчат условия движения для жителей ближайших домов — № 27 и № 29 по ул. Лукашевича, а также жителей домов в районе бульвара Зеленый.