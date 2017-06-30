Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
От чего вас спасет спиннер
В России запускают новую жилищную программу
Роналду показал новорожденных детей
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21Открытие Московского международного кинофестиваля
14:07 (мск), источник: СуперОмск

На Крупской в Омске поменяли схему движения

Изменения внесены в схему движения на перекрестке улицы Крупской и дублера улицы Лукашевича.

Теперь при движении со стороны моста имени 60 лет ВЛКСМ разрешено выполнение поворота направо — на улицу, дублирующую Лукашевича.

На данном участке дороги уже демонтированы неактуальные знаки и установлены новые.

Как считают в департаменте транспорта омской мэрии, изменения облегчат условия движения для жителей ближайших домов — № 27 и № 29 по ул. Лукашевича, а также жителей домов в районе бульвара Зеленый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
СМИ узнали подробности проверок на прямых рейсах из РФ в США
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
Как быстро исправить ошибки в дизайне кухни?
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь