Из Симферополя до границы с Украиной запустили дополнительные рейсы
Теперь курсируют 11 автобусов.
Теперь курсируют 11 автобусов.
С автовокзала в Симферополе до пограничных пунктов «Джанкой» и «Перекоп» теперь ежедневно отправляется 11 рейсов.
— Увеличение рейсов с 2 до 11 связано с актуальностью и востребованностью направления, — сообщает
Для взрослых проезд на автобусе «Симферополь — Граница Перекоп» стоит 262,50 рублей, на маршрут «Симферополь — Граница Джанкой» от 216 до 375,70 рублей.
Цена билета для ребенка составляет половину стоимости взрослого. До пограничного пункта «Армянск» также ходят ежедневно четыре рейса.