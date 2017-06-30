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14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Симферополя до границы с Украиной запустили дополнительные рейсы

Теперь курсируют 11 автобусов.

С автовокзала в Симферополе до пограничных пунктов «Джанкой» и «Перекоп» теперь ежедневно отправляется 11 рейсов.

— Увеличение рейсов с 2 до 11 связано с актуальностью и востребованностью направления, — сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК .

Для взрослых проезд на автобусе «Симферополь — Граница Перекоп» стоит 262,50 рублей, на маршрут «Симферополь — Граница Джанкой» от 216 до 375,70 рублей.

Цена билета для ребенка составляет половину стоимости взрослого. До пограничного пункта «Армянск» также ходят ежедневно четыре рейса.

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