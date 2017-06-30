БАК установил новый рекорд по числу сталкивающихся частиц

Большой адронный коллайдер уже второй год работает в новом для себя режиме, сталкивая пучки протонов на энергии в 13 ТэВ, на которой ученые надеются найти первые следы «новой физики», выходящей за пределы Стандартной модели.

В начале мая этого года БАК вышел из очередного отпуска и возобновил свою работу, которая в августе прошлого года завершилась большим разочарованием. Следы гипотетических сверхтяжелых частиц с массой в 750 ГэВ, найденные учеными в результатах наблюдений 2015 года, оказались случайным совпадением, что заставило физиков фактически заново начать поиски «новой физики».

Всего через пять недель после перезапуска БАК в этом году, как сообщает ЦЕРН, ускорителю удалось поставить новый рекорд, сформировав рекордное и пока максимальное возможное число пучков частиц — 2556 сгустков протонов, путешествующих по 27-километровому кольцу коллайдера в противоположных направлениях с околосветовой скоростью.

В общей сложности, число протонов в тоннелях БАК в это время превышало 100 миллиардов, что также является рекордно высоким значением, а число столкновений и их яркость превысила ожидания ученых примерно в 1,5 раза.