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14:41 (мск), источник: РИА Новости

БАК установил новый рекорд по числу сталкивающихся частиц

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большой адронный коллайдер поставил новый рекорд по числу сталкивающихся частиц, их плотности и светимости, столкнув между собой свыше 2,5 тысяч пучков протонов, сообщает пресс-служба ЦЕРН.

Источник: Reuters

Большой адронный коллайдер уже второй год работает в новом для себя режиме, сталкивая пучки протонов на энергии в 13 ТэВ, на которой ученые надеются найти первые следы «новой физики», выходящей за пределы Стандартной модели.

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В начале мая этого года БАК вышел из очередного отпуска и возобновил свою работу, которая в августе прошлого года завершилась большим разочарованием. Следы гипотетических сверхтяжелых частиц с массой в 750 ГэВ, найденные учеными в результатах наблюдений 2015 года, оказались случайным совпадением, что заставило физиков фактически заново начать поиски «новой физики».

Всего через пять недель после перезапуска БАК в этом году, как сообщает ЦЕРН, ускорителю удалось поставить новый рекорд, сформировав рекордное и пока максимальное возможное число пучков частиц — 2556 сгустков протонов, путешествующих по 27-километровому кольцу коллайдера в противоположных направлениях с околосветовой скоростью.

В общей сложности, число протонов в тоннелях БАК в это время превышало 100 миллиардов, что также является рекордно высоким значением, а число столкновений и их яркость превысила ожидания ученых примерно в 1,5 раза.

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Столь большое число столкновений и их высокая интенсивность уже позволили научной команде БАК получить гигантское количество данных за последние две недели, около шести обратных фемтобарн. Аналогичное количество информации о столкновениях частиц ученые получили за первые пять лет работы коллайдера, что, в свою очередь, было в пять раз больше того, чем было накоплено за все время существования ускорителей частиц до постройки БАК.

Эти достижения, скорее всего, пополнят список «подвигов» ЦЕРН в целом и БАК в частности, которые уже успели попасть в книгу Гиннеса, в том числе открытие бозона Хиггса и прошлые рекорды по частоте столкновений частиц и их плотности внутри коллайдера.

Эти рекорды, как отмечают сами представители ЦЕРН, долго не продержатся — в ближайшие несколько недель БАК будет временно остановлен на несколько недель, и ученые планируют внести некоторые модификации в работу главного источника частиц, синхротрона SPS, и других частей коллайдера, которые могут сделать столкновения пучков протонов еще более яркими.

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