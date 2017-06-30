Искусственный интеллект научился читать мысли
Новый алгоритм глубокого обучения ученых из Университета
Новый алгоритм глубокого обучения ученых из Университета
Об этом сообщается в
«Одно из больших достижений человеческого мозга — способность сочетать отдельные понятия в сложные мысли. Например, думать не только о “бананах”, но о том, что “мне нравится есть бананы вечером с моими друзьями”, — сказал автор исследования Марсель Смит. — Мы наконец разработали способ увидеть, как образуются сложные мысли при помощи функциональной
Алгоритмы машинного обучения проанализировали
В процессе исследования ученые выявили около 240 реакций мозга на отдельных людей, места или физические воздействия. Алгоритм использовал
ИИ сопоставил данные каждого
Ученые уверены, что результаты исследования показывают, насколько далеко зашли алгоритмы глубокого обучения, которые даже научились читать мысли.