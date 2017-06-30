Искусственный интеллект научился читать мысли

«Одно из больших достижений человеческого мозга — способность сочетать отдельные понятия в сложные мысли. Например, думать не только о “бананах”, но о том, что “мне нравится есть бананы вечером с моими друзьями”, — сказал автор исследования Марсель Смит. — Мы наконец разработали способ увидеть, как образуются сложные мысли при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) мозга. Открытие связи между мыслями и активностью мозга показывает, как происходит процесс мышления у человека», — добавил Смит.

Об этом сообщается в пресс-релизе университета.

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Алгоритмы машинного обучения проанализировали фМРТ-сканы мозга. Затем они в определенной последовательности выстроили цепочку, которой пользуется мозг для создания тех или иных мыслей.

В процессе исследования ученые выявили около 240 реакций мозга на отдельных людей, места или физические воздействия. Алгоритм использовал фМРТ-сканы с этими реакциями, чтобы предсказать, о чем человек думает.

ИИ сопоставил данные каждого фМРТ-скана с уже известными ему реакциями и пробовал догадаться о мыслях человека. ИИ угадал мысли с неожиданно высокой точностью до 87%. Более того, ИИ смог выполнить операцию в обратном порядке, воспроизведя полученное от человека предложение на фМРТ-снимке.

Ученые уверены, что результаты исследования показывают, насколько далеко зашли алгоритмы глубокого обучения, которые даже научились читать мысли.