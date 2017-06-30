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15:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург заплатит 1,5 миллиона рублей за фильм о подготовке к ЧМ-2018

Из городской казны.

Источник: УралИнформБюро

Чиновники Екатеринбурга готовы заплатить 1,5 миллиона рублей за съемку фильма о подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Конкурс объявлен на сайте госзакупок.

Согласно условиям, продолжительность картины составит 20−25 минут. Не позднее 18 августа исполнитель должен представить заказчику итоговый сценарий картины — с рабочим названием, изложенный в свободной форме и содержащий основную концепцию. Среди требований к участникам — высшее образование по «синема"-специальностям, а также наличие премий и наград в области кинематографии.

Рабочие моменты — исключительно на совести создателей: они сами должны договариваться с героями и согласовывать места киносъемок, которые, в том числе с беспилотников, пройдут с 19 августа по 25 сентября 2017 года, передает «Уралинформбюро».

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Екатеринбург заплатит 1,5 миллиона рублей за фильм о подготовке к ЧМ-2018
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