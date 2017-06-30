В Уфе ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер — Служба спасения

«Служба спасения 112» рекомендует уфимцам следовать основным правилам поведения в грозу. На улице необходимо избегать нахождения рядом с металлическими конструкциями, линиями электропередач, деревьями. Не следует пользоваться на улице мобильными устройствами, гаджетами и брелками от автомобиля — лучше убрать их в сумку. Нельзя находиться вблизи водоемов: купаться или ловить рыбу в грозу опасно для жизни.

«Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите непогоду на расстоянии примерно 30 метров от транспортного средства. Если вы находитесь в машине, то не нужно из неё выходить, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Настоятельно рекомендуем не продолжать движения: гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить, вызвать испуг и спровоцировать аварию, — прокомментировала пресс-секретарь столичной “Службы спасения 112” Яна Калинина. — Если гроза застала вас дома, следует закрыть все окна, двери, дымоходы и стараться не пользоваться электроприборами».

Как сообщалось ранее, синоптики не торопятся с радужными прогнозами насчет второго летнего месяца. В первой декаде июля ожидается неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.