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15:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер — Служба спасения

УФА, 30 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Служба спасения Уфы предупреждает, что 2 и 3 июля текущего года в столице ожидаются дожди, местами грозы. Ветер западный 5−10 м/с, при грозах возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 15−17 градусов тепла, днем 21−23. Данные предоставлены Башкирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: Башинформ

«Служба спасения 112» рекомендует уфимцам следовать основным правилам поведения в грозу. На улице необходимо избегать нахождения рядом с металлическими конструкциями, линиями электропередач, деревьями. Не следует пользоваться на улице мобильными устройствами, гаджетами и брелками от автомобиля — лучше убрать их в сумку. Нельзя находиться вблизи водоемов: купаться или ловить рыбу в грозу опасно для жизни.

«Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите непогоду на расстоянии примерно 30 метров от транспортного средства. Если вы находитесь в машине, то не нужно из неё выходить, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Настоятельно рекомендуем не продолжать движения: гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить, вызвать испуг и спровоцировать аварию, — прокомментировала пресс-секретарь столичной “Службы спасения 112” Яна Калинина. — Если гроза застала вас дома, следует закрыть все окна, двери, дымоходы и стараться не пользоваться электроприборами».

Как сообщалось ранее, синоптики не торопятся с радужными прогнозами насчет второго летнего месяца. В первой декаде июля ожидается неустойчивый характер погоды с дождями и грозами.

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