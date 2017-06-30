Крупнейшие службы эвакуации Нижнего Новгорода будут использовать единую штрафстоянку

Согласно информации, на сегодняшний день это единственная площадка для перемещенных автомобилей, отвечающая современным требованиям безопасности и комфорта. Сейчас на территории хранения эвакуированных машин заканчиваются благоустроительные работы, отрабатывается упрощенный механизм по выдаче транспортных средств.

«Для автовладельцев это означает, что им не придется искать своё авто по городу и всю процедуру оформления документов, включая “визу” сотрудника ГИБДД, можно будет пройти в одном месте, — заявил генеральный директор ООО “Онранс-НН” Никита Злобин. — Если раньше нижегородцам приходилось тратить на это около 2−3 часов, то теперь получить эвакуированный автомобиль можно всего за 30 минут».

Рядом со штрафстоянкой на улице Чачиной зарезервировано место под развитие территории, где в перспективе могли бы обосноваться и муниципальные эвакуаторы.

Особое внимание участников консорциума, на долю которого приходится около 85% принудительного перемещения машин в Нижнем Новгороде, нацелено на совершенствование антикоррупционных мер. В частности, планируется внедрение электронной очереди и видеофиксация всего процесса эвакуации: от перемещения до выдачи авто. Для удобства нижегородцев уже оборудован клиентский зал, где установлены терминалы оплаты.

«Безусловно, эвакуация автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, — это всегда стрессовая ситуация», — отметил Никита Злобин. — Мы намерены нивелировать этот процесс. Судя по статистике, нижегородцы стали реже нарушать режим парковки, и сейчас самое время объединиться, чтобы предложить законодателям более совершенные варианты по организации парковочного пространства, оставив эвакуацию как крайнюю меру.