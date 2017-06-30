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15:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Крупнейшие службы эвакуации Нижнего Новгорода будут использовать единую штрафстоянку

Как сообщает пресс-служба компании «Онтранс-НН», с 1 июля 2017 года компании ООО «Онтранс-НН» и ООО «Компас» будут использовать единую штрафстоянку для верхней части города, расположенную по адресу ул. Чачиной 39а.

Согласно информации, на сегодняшний день это единственная площадка для перемещенных автомобилей, отвечающая современным требованиям безопасности и комфорта. Сейчас на территории хранения эвакуированных машин заканчиваются благоустроительные работы, отрабатывается упрощенный механизм по выдаче транспортных средств.

«Для автовладельцев это означает, что им не придется искать своё авто по городу и всю процедуру оформления документов, включая “визу” сотрудника ГИБДД, можно будет пройти в одном месте, — заявил генеральный директор ООО “Онранс-НН” Никита Злобин. — Если раньше нижегородцам приходилось тратить на это около 2−3 часов, то теперь получить эвакуированный автомобиль можно всего за 30 минут».

Рядом со штрафстоянкой на улице Чачиной зарезервировано место под развитие территории, где в перспективе могли бы обосноваться и муниципальные эвакуаторы.

Особое внимание участников консорциума, на долю которого приходится около 85% принудительного перемещения машин в Нижнем Новгороде, нацелено на совершенствование антикоррупционных мер. В частности, планируется внедрение электронной очереди и видеофиксация всего процесса эвакуации: от перемещения до выдачи авто. Для удобства нижегородцев уже оборудован клиентский зал, где установлены терминалы оплаты.

«Безусловно, эвакуация автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, — это всегда стрессовая ситуация», — отметил Никита Злобин. — Мы намерены нивелировать этот процесс. Судя по статистике, нижегородцы стали реже нарушать режим парковки, и сейчас самое время объединиться, чтобы предложить законодателям более совершенные варианты по организации парковочного пространства, оставив эвакуацию как крайнюю меру.

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