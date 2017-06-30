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15:43 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В столице Приволжья ветераны военных конфликтов почтили память погибших товарищей

Ветераны военных конфликтов различных лет собрались накануне профессионального праздника.

День памяти ветеранов военных действий в России с 2009 года отмечают 1 июля. Этот праздник неофициальный, но каждый год объединяет тех, кто воевал или еще проходит службу. Учрежден он был по инициативе военнослужащих.

Торжественный митинг, посвященный Дню памяти состоялся сегодня на территории базы Центра Специального назначения войск Росгвардии. В ходе митинга действующие военнослужащие и ветераны почтили память погибших товарищей. После митинга ветеранов внутренних войск и сотрудников МВД наградили благодарственными письмами и медалями за заслуги не только боевые, но и в мирное время.

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