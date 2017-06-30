Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день

Чтобы избежать формальных переводов, ведомство провело несколько совещаний с руководителями институтов и профсоюзом работников РАН. В пресс-службе агентства пояснили, что после такой оптимизации в ФАНО смогут подсчитать, сколько потребуется дополнительных средств для выполнения одного из майских указов президента Владимира Путина — доведения средних зарплат научных работников в России до 200% от средней по региону.

Таким образом, агентство косвенно признало претензии ученых, вышедших на митинг 28 июня. Никто не заставлял научные учреждения массово сокращать ставки сотрудникам, настаивают в агентстве. Цель ФАНО — перевести на неполные ставки только тех, которые и так работают не весь рабочий день.

В действительности часто происходит фиктивное сокращение ставок, рассказал РБК научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) ​Евгений Онищенко. Это происходит в нескольких институтах: речь идет о переводе сотрудника с полной ставки на половину или четверть при сохранении того же денежного вознаграждения. Онищенко добавил, что его самого перевели с полной ставки на половину, а денег продолжили платить столько же.

На митинге 28 июня ученые говорили корреспонденту РБК, что такая ситуация сложилась как минимум в трех институтах: помимо ФИАН, это Институт элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова и Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского.

Про проблемы в институте им. А. Н. Несмеянова РБК сообщили три сотрудника. «Начинает действовать [система фиктивного сокращения], уже перевели заведующих лабораторий на 0,2 ставки, нас к концу года переведут», — отметил один из них.

Сотрудница института им. Зелинского подчеркнула, что всех сотрудников в скором времени переведут на 0,4 ставки.

В Институте синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова такая возможность рассматривается, утверждает действующий сотрудник учреждения. «[Ставки] еще не снизили, но это обсуждается. Дирекция сопротивляется сколько может», — заявил РБК ведущий научный сотрудник Института географии РАН Вячеслав Шупер.

В Москве прошел митинг ученых

«Денег сотрудникам больше не платят, поскольку их у института просто нет, но средний оклад после таких действий резко вырастает — в два, в три, в четыре, в пять раз. Зависит от того, на какую часть ставки переведут сотрудников», — объясняет логику руководителей институтов Онищенко.

Такой подход формально позволяет выполнить майский указ. С Онищенко соглашается зампредседателя Московской региональной организации профсоюза РАН Николай Демченко. По его словам, несмотря на желание ФАНО подсчитать все траты на научных сотрудников и в зависимости от полученного результата выявить, сколько еще необходимо денег для выполнения указа, все директоры институтов и без этих дополнительных средств обязаны достичь определенных показателей.