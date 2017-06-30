Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Подведомственные ФАНО институты массово переводят научных сотрудников на неполные ставки. Причина — отсутствие денег на выполнение майских указов Владимира Путина о повышении зарплат.
Подведомственные ФАНО институты массово переводят научных сотрудников на неполные ставки. Причина — отсутствие денег на выполнение майских указов Владимира Путина о повышении зарплат.
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Таким образом, агентство косвенно признало претензии ученых, вышедших на митинг 28 июня. Никто не заставлял научные учреждения массово сокращать ставки сотрудникам, настаивают в агентстве. Цель ФАНО — перевести на неполные ставки только тех, которые и так работают не весь рабочий день.
Чтобы избежать формальных переводов, ведомство провело несколько совещаний с руководителями институтов и профсоюзом работников РАН. В
В действительности часто происходит фиктивное сокращение ставок, рассказал РБК научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) Евгений Онищенко. Это происходит в нескольких институтах: речь идет о переводе сотрудника с полной ставки на половину или четверть при сохранении того же денежного вознаграждения. Онищенко добавил, что его самого перевели с полной ставки на половину, а денег продолжили платить столько же.
На митинге 28 июня ученые говорили корреспонденту РБК, что такая ситуация сложилась как минимум в трех институтах: помимо ФИАН, это Институт элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова и Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского.
Про проблемы в институте им. А. Н. Несмеянова РБК сообщили три сотрудника. «Начинает действовать [система фиктивного сокращения], уже перевели заведующих лабораторий на 0,2 ставки, нас к концу года переведут», — отметил один из них.
Сотрудница института им. Зелинского подчеркнула, что всех сотрудников в скором времени переведут на 0,4 ставки.
В Институте синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова такая возможность рассматривается, утверждает действующий сотрудник учреждения. «[Ставки] еще не снизили, но это обсуждается. Дирекция сопротивляется сколько может», — заявил РБК ведущий научный сотрудник Института географии РАН Вячеслав Шупер.
В Москве прошел митинг ученых
«Денег сотрудникам больше не платят, поскольку их у института просто нет, но средний оклад после таких действий резко вырастает — в два, в три, в четыре, в пять раз. Зависит от того, на какую часть ставки переведут сотрудников», — объясняет логику руководителей институтов Онищенко.
Такой подход формально позволяет выполнить майский указ. С Онищенко соглашается зампредседателя Московской региональной организации профсоюза РАН Николай Демченко. По его словам, несмотря на желание ФАНО подсчитать все траты на научных сотрудников и в зависимости от полученного результата выявить, сколько еще необходимо денег для выполнения указа, все директоры институтов и без этих дополнительных средств обязаны достичь определенных показателей.
В случае их невыполнения организация не получает годовой «премии», которая обычно идет на дополнительные выплаты ученым. Поэтому руководители вынуждены искать выход из ситуации и многие прибегают к схеме с фиктивным сокращением, указывает Демченко.
Глава ФИАН Николай Колачевский подтвердил факт дополнительных выплат институтам в случае достижения плановых показателей. Но он настаивает, что в ФИАН нет фиктивного сокращения ставок, которые были бы обоснованы исключительно желанием улучшить ситуацию со средней зарплатой. По указу ФАНО решение принималось по каждому отдельному сотруднику индивидуально: в зависимости от его опыта, количества времени, которое он тратит на работу
Директор института им. Несмеянова Азиз Музафаров отказался отвечать на запрос РБК, руководитель института им. Зелинского Михаил Егоров находится в отпуске.
Помощник