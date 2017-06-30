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17:02 (мск), источник: Комсомольская правда

«Лета не будет»: Синоптики обещают дождливый и хмурый июль

Такого холодного июня не было в Северной столице уже 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

ПОД ВЛАСТЬЮ ЦИКЛОНОВ

«Петербуржцы не видели лета вот уже три года. Вероятно, не станет исключением и этот год», — такой неутешительный прогноз дают синоптики Северной столицы. Не поверить им сложно, ведь прошедший июнь из кожи вон лез, чтобы это доказать. Первый летний месяц выдался самым холодным за последний 14 лет.

— В погоде существует преемственность. И не может быть такого, что наступает первое число нового месяца, и температура резко меняется, — поделилась с «КП» начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Июль запросто сможет повторить «подвиг» своего предшественника. Синоптики прогнозируют, что дождь будет лить большую часть месяца.

— Первые три недели июля город будет находиться под властью циклонов. Жителей города ждут облачность, весьма умеренный температурный фон и осадки. Среднемесячная температура в ночное и дневное время не превысит 17, 7 градусов. Так уж карта легла, что теплых и сухих дней будет немного, — поделилась с «Комсомолкой» Наталья Мироничева.

ПОДОЖДИ — ДОЖДИ — ДОЖДИ

Впрочем, оставлять надежду рано. После двадцатого числа погода наладится, а в город вернется солнце. Надолго ли? Это вопрос пока остается без ответа.

— Ладно, дожди, но солнце для здоровья необходимо. Мы живем в климате с дефицитом ультрафиолета. Нужно все-таки об этом думать и изредка уезжать на отдых в города, где больше тепла и солнышка, — посоветовала Наталья Мироничева.

Небесная канцелярия начнет безобразничать уже с первых дней июля. Виной тому циклон, который придет в Северную столицу из Голландии сегодня вечером.

— В субботу ожидаются осадки, температура воздуха упадет до +13 градусов, но в воскресенье повысится до +18. И также кратковременные дожди. Погода не перестанет хмуриться всю неделю, — рассказал «КП» профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

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