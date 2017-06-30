Жизнь не сокращает, привыкания не вызывает. Развенчиваем мифы о наркозе
Врач рассказал о самых устойчивых стереотипах в анестезиологии.
Врач рассказал о самых устойчивых стереотипах в анестезиологии.
Анестезия сегодня доступна в медицине не только при проведении сложных хирургических операций, но и при совершении более щадящих и в то же время довольно болезненных процедур. Например, в стоматологии.
Однако многие пациенты в страхе отказываются от наркоза, предпочитая терпеть боль. Это связано со многими мифами и стереотипами, считает
Эксперт рассказал SPB.AIF.RU о самых устойчивых из них.
Миф 1. Наркоз сокращает продолжительность жизни.
Причины возникновения этого заблуждения кроются в том, что частые операции с использованием анестезиологических препаратов приходятся на долю людей, которые страдают серьёзными заболеваниями. В итоге, к сожалению, медицина не всегда может полностью избавить человека от болезни, и срок его жизни сокращается. Однако виной тому вовсе не наркоз, а собственно болезнь или её последствия.
Миф 2. Наркоз вызывает психические отклонения.
Одним из побочных эффектов, которые внесены в инструкции к препаратам для наркоза, действительно значатся психические расстройства. Однако встречается подобное крайне редко и только у предрасположенных к ним пациентов (например, алкоголиков) или у пожилых людей, склонных к возрастным расстройствам психики. Но всем остальным пациентам никакие психические заболевания и уж тем более умственная отсталость не угрожают.
Миф 3. От наркоза могут быть галлюцинации.
Миф 4. Наркоз отравляет организм, вызывая необратимые последствия.
Постоянные мигрени, ухудшение памяти, ослабление организма
Однако повторюсь — ни к каким тяжелым последствиям использование современных анестезиологических средств не приводит. Чаще всего астения и общее недомогание являются следствием болезни, от которой страдал пациент.
Миф 5. Наркоз вызывает сильнейшую аллергию.
Одно из самых популярных заблуждений, которое к тому же передается из поколения в поколение.
Но,
А
Миф 6. Врачи навязывают наркоз по любому поводу.
Это не так. Например, в стоматологии доктор всегда сначала предложит пациенту лечение под седацией, т.е. в состоянии полной расслабленности, когда нет никаких эмоциональных реакций на происходящее, при том что пациент
Миф 7. Наркоз вызывает привыкание, а дозу каждого следующего надо увеличивать.
Сделать «с одного укола наркоза» из здорового человека наркомана нельзя. Здесь, как всегда, корень заблуждения кроется в тех далеких временах, когда врачи активно использовали морфий и опиум для снижения болевых ощущений у пациента. Постоянное увеличение дозы также не требуется. Однако она может быть увеличена, если пациент принимает возбуждающие средства (или выпил кофе, который содержит кофеин). А в первую очередь при рассчёте дозы учитывается длительность оперативного вмешательства.
Миф 8. От наркоза можно умереть.
Многие пациенты слышали про анафилактический шок — крайнюю степень аллергии, и потому очень боятся наркоза. Но, как уже говорилось, сегодня есть способ выявить потенциальную аллергию заранее. Что касается асфиксии (состояние, при котором пациент не может дышать), то она действительно может возникнуть при наркозе, но не