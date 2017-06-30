Жизнь не сокращает, привыкания не вызывает. Развенчиваем мифы о наркозе

Анестезия сегодня доступна в медицине не только при проведении сложных хирургических операций, но и при совершении более щадящих и в то же время довольно болезненных процедур. Например, в стоматологии.

Однако многие пациенты в страхе отказываются от наркоза, предпочитая терпеть боль. Это связано со многими мифами и стереотипами, считает врач-анестезиолог научно-клинического центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Олег Лапин.

Эксперт рассказал SPB.AIF.RU о самых устойчивых из них.

Миф 1. Наркоз сокращает продолжительность жизни.

Причины возникновения этого заблуждения кроются в том, что частые операции с использованием анестезиологических препаратов приходятся на долю людей, которые страдают серьёзными заболеваниями. В итоге, к сожалению, медицина не всегда может полностью избавить человека от болезни, и срок его жизни сокращается. Однако виной тому вовсе не наркоз, а собственно болезнь или её последствия.

Миф 2. Наркоз вызывает психические отклонения.

Одним из побочных эффектов, которые внесены в инструкции к препаратам для наркоза, действительно значатся психические расстройства. Однако встречается подобное крайне редко и только у предрасположенных к ним пациентов (например, алкоголиков) или у пожилых людей, склонных к возрастным расстройствам психики. Но всем остальным пациентам никакие психические заболевания и уж тем более умственная отсталость не угрожают.

Миф 3. От наркоза могут быть галлюцинации.

Когда-то давно это и впрямь было правдой: устаревшие препараты для наркоза провоцировали появление таких видений. К подобным средствам относятся эфир, хлороформ, кетамин, которые уже много лет не используются ни в одной из сфер медицины. Риск, что анестезиолог в современной клинике заставит пациента дышать хлороформом, равен нулю.

Миф 4. Наркоз отравляет организм, вызывая необратимые последствия.

Постоянные мигрени, ухудшение памяти, ослабление организма из-за того, что каждая доза наркоза якобы отравляет его — все эти «страшилки» в изобилии можно встретить на всевозможных сайтах типа «Долой официальную медицину!».

Однако повторюсь — ни к каким тяжелым последствиям использование современных анестезиологических средств не приводит. Чаще всего астения и общее недомогание являются следствием болезни, от которой страдал пациент.

Миф 5. Наркоз вызывает сильнейшую аллергию.

Одно из самых популярных заблуждений, которое к тому же передается из поколения в поколение.

Но, во-первых, в современной клинике пациенту обязаны предложить сделать аллергологическую пробу и в соответствии с её результатом подобрать нужное средство.

Во-вторых, аналогичным образом врач обязан поступать, если ряд препаратов нельзя применять из-за состояния пациента или наличия у него какой-либо патологии.

А в-третьих, случаи аллергии на наркоз настолько редки, что, например, я ни разу не сталкивался с этим за 18 лет работы анестезиологом.

Миф 6. Врачи навязывают наркоз по любому поводу.

Это не так. Например, в стоматологии доктор всегда сначала предложит пациенту лечение под седацией, т.е. в состоянии полной расслабленности, когда нет никаких эмоциональных реакций на происходящее, при том что пациент по-прежнему может общаться с врачом. По современным стандартам наркоз обязателен лишь для нескольких категорий граждан: для лиц, страдающих накроманией или психическими расстройствами, а также в тех случаях, когда лечение под седацией невозможно.

Миф 7. Наркоз вызывает привыкание, а дозу каждого следующего надо увеличивать.

Сделать «с одного укола наркоза» из здорового человека наркомана нельзя. Здесь, как всегда, корень заблуждения кроется в тех далеких временах, когда врачи активно использовали морфий и опиум для снижения болевых ощущений у пациента. Постоянное увеличение дозы также не требуется. Однако она может быть увеличена, если пациент принимает возбуждающие средства (или выпил кофе, который содержит кофеин). А в первую очередь при рассчёте дозы учитывается длительность оперативного вмешательства.

Миф 8. От наркоза можно умереть.