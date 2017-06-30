В Киеве с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте

Источник: Капитал

С 15 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Так, одна поездка в метро обойдется пассажирам в 5 грн, на городской электричке — в 7 грн, а во всех других видах транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, фуникулер) — в 4 гривны.

Однако те, кто пользуется пластиковыми проездными на метро, смогут немного сэкономить. В частности, при пополнении карты на 10−19 поездок стоимость одной поездки составит 4,9 грн, а на 50 поездок — 4,5 гривны.