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17:00 (мск), источник: Капитал

В Киеве с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте

С 15 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте.

Источник: Капитал

С 15 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Так, одна поездка в метро обойдется пассажирам в 5 грн, на городской электричке — в 7 грн, а во всех других видах транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, фуникулер) — в 4 гривны.

Однако те, кто пользуется пластиковыми проездными на метро, смогут немного сэкономить. В частности, при пополнении карты на 10−19 поездок стоимость одной поездки составит 4,9 грн, а на 50 поездок — 4,5 гривны.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что повышение стоимости проезда является вынужденной мерой (она необходима для поддержки муниципальных предприятий). Более того, советник первого заместителя председателя КГГА Василий Яструбинский отметил, что тарифы и вовсе могли быть еще выше. По его словам, экономически обоснованный тариф составляет 6,64 грн за пользование метрополитеном и 6,91 грн за проезд в наземном транспорте.

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