Старейшая жительница Острогожского района отметит 104-й день рождения

Жительнице села Криница Острогожского района Софье Падалкиной 104 года исполнится в субботу, 1 июля. Своими главными секретами долголетия сельчанка считает любовь к труду и натуральной пище.

До 100 лет Софья Никитична еще работала в огороде и следила за хозяйством — коровой и козами. Сейчас долгожительница все больше сидит на крыльце, но утром встает вместе со всеми в четыре часа, потому что по-другому не может.

— Меня воспитала нужда и труд. Я с детских лет умела все: сеять, ткать, шить, прясть, вышивать. С 17 лет работала в колхозе. Ем только домашнюю пищу, все свое, с огорода. Не люблю ни бананы, ни колбасу, а вот борщ, козий сыр и молоко — это моя еда. А еще очень люблю чай и не откажусь от чашки кофе, — рассказала Софья Падалкина.

По словам сына Николая, его мать не успокоится, пока вечером не вернутся с пастбища козы с коровой и за ними ворота не закроют.

— Как-то летом пололи огород. Жара стояла больше 30 градусов. Мы с матерью устали, решили отдохнуть. Хотели выйти на прополку после обеда. А бабушка полежала 15 минут и опять пошла работать. Что нам оставалось? Встали с матерью, стали помогать, — вспомнила внучка долгожительницы Ольга.

Софья Падалкина считает, что не нужно держать ни на кого обиду, даже если кто-то сделал вам больно.

— Я вышла замуж в 1934 году. Муж работал в Лисках на железной дороге, сопровождал составы. Его забрали на фронт в 1942 году, сын родился уже без отца. После мобилизации встретил другую, я тогда уехала от свекрови и купила избу в селе Криница. Замуж больше не вышла. Но обиды на бывшего мужа никогда не держала, все это время его любила. Во всем виновата война, она всю жизнь перевернула. А вообще, никогда не держите обид, — посоветовала Софья Никитична.

В 1965 году Николай Падалкин нашел отца, но встретились они лишь в начале 1980-х годов. Женщина тоже повидалась с бывшим супругом, он звал ее к себе. Но она не поехала, время уже ушло.

У Софьи Падалкиной два внука, четыре правнука и шесть праправнуков. А полгода назад родилась праправнучка, которую назвали в ее честь — Софьей. В семье ее называют новой Соней.