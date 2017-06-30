Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Солист "Иванушек" высказался о смерти Яковлева - СМИ
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти Яковлева
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
21Открытие Московского международного кинофестиваля
17:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Старейшая жительница Острогожского района отметит 104-й день рождения

Накануне праздника с долгожительницей встретился корреспондент РИА «Воронеж».

Источник: РИА "Воронеж"

Жительнице села Криница Острогожского района Софье Падалкиной 104 года исполнится в субботу, 1 июля. Своими главными секретами долголетия сельчанка считает любовь к труду и натуральной пище.

До 100 лет Софья Никитична еще работала в огороде и следила за хозяйством — коровой и козами. Сейчас долгожительница все больше сидит на крыльце, но утром встает вместе со всеми в четыре часа, потому что по-другому не может.

— Меня воспитала нужда и труд. Я с детских лет умела все: сеять, ткать, шить, прясть, вышивать. С 17 лет работала в колхозе. Ем только домашнюю пищу, все свое, с огорода. Не люблю ни бананы, ни колбасу, а вот борщ, козий сыр и молоко — это моя еда. А еще очень люблю чай и не откажусь от чашки кофе, — рассказала Софья Падалкина.

По словам сына Николая, его мать не успокоится, пока вечером не вернутся с пастбища козы с коровой и за ними ворота не закроют.

— Как-то летом пололи огород. Жара стояла больше 30 градусов. Мы с матерью устали, решили отдохнуть. Хотели выйти на прополку после обеда. А бабушка полежала 15 минут и опять пошла работать. Что нам оставалось? Встали с матерью, стали помогать, — вспомнила внучка долгожительницы Ольга.

Софья Падалкина считает, что не нужно держать ни на кого обиду, даже если кто-то сделал вам больно.

— Я вышла замуж в 1934 году. Муж работал в Лисках на железной дороге, сопровождал составы. Его забрали на фронт в 1942 году, сын родился уже без отца. После мобилизации встретил другую, я тогда уехала от свекрови и купила избу в селе Криница. Замуж больше не вышла. Но обиды на бывшего мужа никогда не держала, все это время его любила. Во всем виновата война, она всю жизнь перевернула. А вообще, никогда не держите обид, — посоветовала Софья Никитична.

В 1965 году Николай Падалкин нашел отца, но встретились они лишь в начале 1980-х годов. Женщина тоже повидалась с бывшим супругом, он звал ее к себе. Но она не поехала, время уже ушло.

У Софьи Падалкиной два внука, четыре правнука и шесть праправнуков. А полгода назад родилась праправнучка, которую назвали в ее честь — Софьей. В семье ее называют новой Соней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы
Госдума выбрала лучший вариант присяги гражданина РФ
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
Тропические ливни над Москвой: реакция соцсетей На Москву и Подмосковье 30 июня обрушился сильнейший ливень, сопровождавшийся грозой и градом
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь