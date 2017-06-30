30 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на РУП «Гродноэнерго».

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По данным на 17 часов 30 июня электроснабжение в регионе восстановлено в полном объеме. Как сообщалось, в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов, из них 449 — в Гродненской области.

В пострадавших районах Гродненской области оперативно были созданы штабы для ликвидации чрезвычайной ситуации. Для восстановления электроснабжения потребителей была организована работа более 20 бригад и 37 единиц техники. В результате слаженной работы энергетиков к 1.42 30 июня все подстанции были запитаны, восстановлена нормальная схема работы основной сети.

К утру 30 июня без электроснабжения оставались всего 19 населенных пунктов в регионе. В течение дня устранялись последствия стихии в соответствии с поступающими заявками, а дополнительные бригады проводили осмотр линий электропередачи для выявления и устранения возможных повреждений.