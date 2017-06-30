Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

Так, чаще стали возникать сильные ливни, грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Climate Change. О ней кратко рассказано в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Прогнозирование последствий глобального потепления на 1,5 и два градуса Цельсия включает определенные допущения. Например, ученые могут опираться на различные модели океанических циркуляций. Поэтому для исключения неопределенности специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960−1979 и 1991−2010 года, — между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия ©. Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на один градус, а зимы в среднем стали теплее на 2,5 С.