Прокуроры направили в суд ещё одно дело против Вячеслава Платона

Произошло это 22 декабря 2016 года. Платон, находясь в столичном суде сектора Буюканы, обещал сопровождающим его офицерам квартиры, автомобили, а также по пять тысяч евро в обмен на использование мобильного телефона и совершения других противоправных действий.

Теперь рейдеру № 1 в СНГ грозит ещё до 12 лет тюрьмы и штраф до 400 тысяч леев.

Напомним, ранее Вячеслава Платона приговорили к 18 годам заключения за мошенничество и отмывание денег.