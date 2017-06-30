Прокуроры направили в суд ещё одно дело против Вячеслава Платона
Прокуроры направили в суд ещё одно уголовное дело против рейдера № 1 в СНГ Вячеслава Платона. На этот раз его обвиняют в активной коррупции.
Прокуроры направили в суд ещё одно уголовное дело против рейдера № 1 в СНГ Вячеслава Платона. На этот раз его обвиняют в активной коррупции.
Правоохранители установили, что он предлагал взятку двум бойцам спецназа Департамента пенитенциарных учреждений «Пантера».
Произошло это 22 декабря 2016 года. Платон, находясь в столичном суде сектора Буюканы, обещал сопровождающим его офицерам квартиры, автомобили, а также по пять тысяч евро в обмен на использование мобильного телефона и совершения других противоправных действий.
Теперь рейдеру № 1 в СНГ грозит ещё до 12 лет тюрьмы и штраф до 400 тысяч леев.
Напомним, ранее Вячеслава Платона приговорили к 18 годам заключения за мошенничество и отмывание денег.