На Новой Голландии откроют концертный сезон

В Новой Голландии завершили работы по благоуйстройству парка. Уже 1 июля посетители смогут полежать на мягкой газонной траве перед сценой и позаниматься там спортом. А со сцены для горожан прозвучат концерты от петербургских групп.

Также этим летом на сцене «Голландии» выступя британцы London Grammar (20 июля), американцы Digable Planets (4 августа) и норвежская певица Ane Brun (23 августа). Все три концерта пройдут в рамках Mosaic Music — серии музыкальных событий, организованных совместно с Музеем современного искусства «Гараж».