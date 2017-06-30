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20:05 (мск), источник: Комсомольская правда

На Новой Голландии откроют концертный сезон

С 1 июля в парке можно поваляться на газоне и послушать музыку.

Источник: РИА "Новости"

В Новой Голландии завершили работы по благоуйстройству парка. Уже 1 июля посетители смогут полежать на мягкой газонной траве перед сценой и позаниматься там спортом. А со сцены для горожан прозвучат концерты от петербургских групп.

Сезон откроет группа Artemiev. Музыканты презентуют публике свой новый альбом «Канун конца начала».

Также этим летом на сцене «Голландии» выступя британцы London Grammar (20 июля), американцы Digable Planets (4 августа) и норвежская певица Ane Brun (23 августа). Все три концерта пройдут в рамках Mosaic Music — серии музыкальных событий, организованных совместно с Музеем современного искусства «Гараж».

Кроме этого, в пространстве выступят Motorama, ½ Orchestra (22 июля), IDM-группа СБПЧ (1 августа), петербургский коллектив Pinkshinyultrablast (18 августа), Московский ансамбль современной музыки (25 августа), рок-группа «Мегаполис», а также электронный коллектив D-Pulse, что сыграют на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» (2 сентября).

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