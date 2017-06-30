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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси уточнен порядок предоставления статуса беженца, дополнительной и временной защиты

Документом уточнены категории граждан, которым не предоставляется единовременная и дополнительная денежная помощь.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 июня 2017 года № 490, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

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Документ вносит изменения и дополнения в постановление Совмина от 14 апреля 2009 года № 461 «Вопросы предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь».

Документом уточнены категории граждан, которым не предоставляется единовременная и дополнительная денежная помощь. К ним относятся иностранцы, задержанные за нарушение правил пребывания в Беларуси или правил транзитного проезда (транзита) через территорию страны либо задержанные для обеспечения исполнения решения о высылке из Беларуси в принудительном порядке или административного взыскания в виде депортации и ходатайствующие о защите. То же самое касается иностранцев, задержанных либо к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, компетентного принимать решения по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам, либо в связи с нахождением в международном розыске в целях выдачи и ходатайствующим о защите. Не предоставляется единовременная и дополнительная денежная помощь иностранцам, отбывающим наказание в виде ареста или лишения свободы и ходатайствующим о защите.

Кроме того, правовым актом утверждены в новой редакции правила пребывания в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита.

Постановление вступает в силу с 1 июля.

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