Будь трезв и одет как аравиец: как пережить аномальную жару в Крыму

40-градусная жара продержится до вторника.

Сухую и жаркую погоду принесут идущие в сторону полуострова тропические воздушные массы, рассказала РИА Новости (Крым) начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По прогнозам синоптиков, жарче всего будет в степных и предгорных районах Крыма — 38−40 градусов выше нуля. Немного «прохладнее» будет на побережье. Здесь столбики термометров поднимутся до 30−35 градусов.

Ночные температуры воздуха, по словам Любецкой, также будут высокими: от +18 до +23 в степи и предгорье и до +27 градусов — на побережье.

В понедельник, 3 июля, характер погоды существенно не изменится. Будет также сухо и жарко. А уже со вторника Крым начнет «освежать» холодный атмосферный фронт.

«С прохождением холодного атмосферного фронта 4 июля в Крыму пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные ливни с грозой и градом. После прохождения холодного фронта температура воздуха резко понизится и в среду, 5 июля, составит 23−28 градусов выше нуля. Такая же умеренно жаркая погода сохранится до конца недели», — сообщила начальник гидрометцентра.

Берегите кожу и сердце.

Не секрет, что аномальная жара — риск для здоровья человека. По мнению медиков, она может сказаться на самочувствии и здоровых людей, не говоря о больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, избыточным весом, болезнями кожи, почек, щитовидной железы и т. д.

Чтобы в полной мере насладиться летним отдыхом и избежать неприятностей со здоровьем, специалисты призывают следовать несложным рекомендациям. Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Крым Сергей Морозов настоятельно рекомендует: если хочешь уберечь кожу от неприятностей, не загорай в самый пик жары.

«Самое основное — меньше получать прямые солнечные лучи на кожные покровы. Если вы поехали на море, то в самый пик жары — с 10:30 до 15:30 — лучше не загорать. В данном случае влияет не жара, а именно солнечные лучи. К сожалению, озоновый слой становиться тоньше и поражающее действие ультрафиолета возрастает», — пояснил специалист.

К одежде, по его словам, также стоит относиться внимательно: максимально открытые вещи не пойдут на пользу вашей коже.

«Есть хороший пример: люди, проживающие на Аравийском полуострове и в Южной Африке. Они одеваются в белые одежды, закрывая все тело. Это неспроста. Я рекомендую тонкие естественные ткани, просторные вещи, максимально закрывающие тело», — подчеркнул Сергей Морозов.

Помимо получения вредных доз ультрафиолета, летний зной — это еще и высокий риск перегрева и обезвоживания организма. В особенности это опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, для которых обезвоживание может стать причиной инфарктов и инсультов. Поэтому одна из основополагающих рекомендаций для противостояния жаре — пить много воды, до 1,5−2 литров в сутки. При этом пить нужно чистую, негазированную воду, чай, морс, нежирные кисло-молочные напитки, при этом избегая сладких газировок, пива и энергетиков. Однако здесь важно не переусердствовать: лишняя жидкость может привести к повышению артериального давления и дополнительной нагрузке на сосуды и сердце.

Что касается пищи, специалисты рекомендуют в жару отказаться от жирной еды, потребление мяса свести к минимуму, «налегая» на фрукты и овощи. В самое жаркое время дня лучше вообще не кушать, перенеся приемы пищи на утро и вечер.

С особой осторожностью медики призывают отнестись к физическим нагрузкам в жару, в том числе к популярным летом дачным вылазкам. По словам главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения РК Валерия Садового, летом дачники попадают в группу повышенного риска.

«Летом люди, особенно пожилые, уезжают на дачу. Там они весь день, наклонившись, цапают грядки, потеют и не пьют достаточное количество жидкости. А вечером кушают жареное мясо и могут принимать алкоголь. Это идеальная ситуация для того, чтобы у человека возникла какая-нибудь сосудистая катастрофа в виде инфаркта или инсульта», — констатирует медик.

По словам Садового, работать в саду и на огороде следует только в утренние и вечерние часы, причем не внаклонку, а сидя на невысокой скамеечке. Пусть это займет больше времени, зато стресса для организма будет гораздо меньше.

Осторожнее с кондиционерами.

При аномально высоких температурах специалисты также советуют чаще охлаждаться: ополаскивать лицо и руки холодной водой, в помещениях использовать вентиляторы и кондиционеры. Но с использованием последнего средства также следует быть осторожными.

«Разница температур между воздухом снаружи и внутри помещения не должна превышать четыре градуса. Если разница будет больше, это также влечет стресс для организма. В результате таких перепадов могут возникнуть простудные заболевания, пневмония и другие», — отмечает замминистра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.

В свою очередь специалисты МЧС РК призывают крымчан и туристов в этот знойный период не разводить костров в лесах и прилегающих к ним территориях, а также соблюдать меры предосторожности при купании.

«Если вы отдыхаете на пляже в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов и выше. В то же время температура воды составляет 22−26 градусов. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Не ныряйте в воду сразу после длительного нахождения на берегу. Прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову», — предупреждают в ведомстве.

Особое внимание сотрудники МЧС призывают уделить в этот период детям и людям пожилого возраста, следить за их состоянием, а также за тем, чтобы они по возможности находились в тени и имели головной убор.

Спасатели рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы, употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкоголь.