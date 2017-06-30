Дело о взятке Оганесяна продлили до октября

Как сообщили в горсуде, вечером 30 июня Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о пролонгации ареста бизнесмену Василию Сливкину. Владельца компании «Стройэлектромонтаж-5» обвиняют в передаче Оганесяну денег в начале 2015 года в качестве отката за заключение госконтракта на обустройство художественной подсветки стадиона на Крестовском острове.

«Содержание обвиняемого под стражей продлено до 4 октября 2017 года», — уточнили в горсуде.