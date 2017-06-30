В Крыму появились серф-спасатели

Серферы имеет определенные преимущества при спасении утопающего, отмечают в отделе информационного обеспечения администрации Ялты. В отличие от традиционной спасательной шлюпки серфборд более легкий, а за счет установленных волнорезов даже в штормовую погоду за минимальное время он с легкостью доберется до цели.

Пляж, на котором появилось новшество, позиционирует себя как семейный. Поэтому здесь не скупятся ни на обустройство территории, ни на соблюдение мер безопасности. В этом году арендатор пляжа потратила на создание комфорта для гостей курорта около 12 миллионов рублей.