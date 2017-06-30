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18:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму появились серф-спасатели

На одном из ялтинских пляжей в этом сезоне появились спасатели на серфбордах. Они будут следить за безопасностью отдыхающих на воде. Как уверяют в администрации Ялты, аналогов серф-спасателям в России пока нет.

Серферы имеет определенные преимущества при спасении утопающего, отмечают в отделе информационного обеспечения администрации Ялты. В отличие от традиционной спасательной шлюпки серфборд более легкий, а за счет установленных волнорезов даже в штормовую погоду за минимальное время он с легкостью доберется до цели.

Пляж, на котором появилось новшество, позиционирует себя как семейный. Поэтому здесь не скупятся ни на обустройство территории, ни на соблюдение мер безопасности. В этом году арендатор пляжа потратила на создание комфорта для гостей курорта около 12 миллионов рублей.

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