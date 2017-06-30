Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
«Понесем огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
20:08 (мск), источник: Капитал

В Днепре суд отменил переименование проспекта в честь героя Небесной сотни

Суд счел решение городского совета «противоправным».

Источник: Капитал

Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни, сообщает Радио Свобода.

Читайте также
Гужве вручили повестку по делу о расстрелах на Майдане

С соответствующим иском в суд обратились жители проспекта, которые были против переименования. По их словам, возмущает не сам факт решения властей, а отсутствие предварительных общественных слушаний.

Суд счел решение городского совета «противоправным».

«Мы ничего не имеем против личности Сергея Нигояна. Но мы живем в правовом государстве, и мы должны действовать в правовом поле. Были нарушены права жителей на свободу мысли, свободу волеизъявления, на участие в обсуждении решений органов местного самоуправления», — заявила инициатор иска Элеонора Кузнецова.

Руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов заявил, что теперь процедуру переименования предстоит пройти заново, на 17 августа назначены общественные слушания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко подписал закон о госконтроле качества пищевых продуктов
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы
Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям против КНДР
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК
Спорт
Сборные Германии и Чили определят обладателя Кубка конфедераций Представитель Южной Америки сыграет в финале Кубка конфедераций в четвертый раз подряд, а среди европейцев титул до сих пор покорялся лишь Франции
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь