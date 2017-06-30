В Днепре суд отменил переименование проспекта в честь героя Небесной сотни

Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни, сообщает Радио Свобода.

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С соответствующим иском в суд обратились жители проспекта, которые были против переименования. По их словам, возмущает не сам факт решения властей, а отсутствие предварительных общественных слушаний.

Суд счел решение городского совета «противоправным».

«Мы ничего не имеем против личности Сергея Нигояна. Но мы живем в правовом государстве, и мы должны действовать в правовом поле. Были нарушены права жителей на свободу мысли, свободу волеизъявления, на участие в обсуждении решений органов местного самоуправления», — заявила инициатор иска Элеонора Кузнецова.

Руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов заявил, что теперь процедуру переименования предстоит пройти заново, на 17 августа назначены общественные слушания.