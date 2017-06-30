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19:50 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Акционеры ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) на годовом собрании в четверг избрали новый состав совета директоров, сообщила компания.

Источник: РИА "Новости"

В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек. Новыми членами совета стали номинированные правительством РФ индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», экс-министр обороны Анатолий Сердюков и председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов (в качестве независимого).

Покинули совет глава «Ростеха» Сергей Чемезов и глава Внешэкономбанка Сергей Горьков — оба в этот раз не выдвигались правительством.
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Остальные 9 членов сохранили места в совете: это заместитель министра экономического развития Евгений Елин, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, заместитель министра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко и президент УК «Финансовые активы», экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко (в качестве независимого).

Выдвигался, но не вошел в совет кандидат от ВЭБа — его зампред Петр Золотарев.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. В составе холдинга: ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ОАК — Транспортные самолеты», ОАО «Ил», ПАО «Туполев», АО «Авиастар-СП» и др. На 1 января 91,2% акций ОАК принадлежало РФ, 5,1% — ВЭБу, 3,7% — частным акционерам.

Комментарии
6
Александр Никифоров
Ну да, для этого надо было закончить институт советской торговли , поторговать мебелью, ну и найти продвинутого тестя
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Vesta *
Держись, «Объединенная авиастроительная корпорация» !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))) Распродаст быстро, качественно, умело ! Что не продаст - стырит.. Как этот Коперфильд держится на плаву ?
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leonid ilchenko
золотой человек - в десятку.
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