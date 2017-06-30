Гужве вручили повестку по делу о расстрелах на Майдане

«Сегодня на выходе из 112 канала Игорю Гужве вручили новую! Повестку. СБУ. В деле… внимание … расстрелов на Майдане», — написала она в Facebook.

О вручении новой повестки на своей странице в Facebook сообщила его заместитель Светлана Крюкова.

В то же время подробности вручения повестки рассказал и сам Гужва. Главред отметил, что на выходе из телеканала «112 Украина», где он был на эфире, подошли два человека, представившиеся сотрудниками СБУ и вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане.

«К этому делу меня еще не привязывали. Повестки на выходе из эфиров также никогда не вручали. Ну что же, сходим, поговорим», — написал Гужва в Facebook, добавив фото документа.

Напомним, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва вышел из следственного изолятора.

Как известно, 22 июня, вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания «Страна.uа» Игорь Гужва. Кроме того, в редакцию интернет-издания «Страна.uа» пришли с обыском.

Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Гужва требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

В пятницу, 23 июня, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала видеозаписи по делу Гужвы. Также Сарган обнародовала видеофрагмент, отметив, что на нем зафиксирован момент передачи денег, которые предназначались Гужве.

Впоследствии Гужве вручили уведомление о подозрении.

В субботу вечером Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гужве в виде ареста на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 544 тысяч гривен.

В понедельник, 26 июня, за Гужву был внесен залог.