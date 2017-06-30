Гужве вручили повестку по делу о расстрелах на Майдане
Главному редактору
Главному редактору
О вручении новой повестки на своей странице в Facebook сообщила его заместитель Светлана Крюкова.
«Сегодня на выходе из 112 канала Игорю Гужве вручили новую! Повестку. СБУ. В деле… внимание … расстрелов на Майдане», — написала она в Facebook.
В то же время подробности вручения повестки рассказал и сам Гужва. Главред отметил, что на выходе из телеканала «112 Украина», где он был на эфире, подошли два человека, представившиеся сотрудниками СБУ и вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане.
«К этому делу меня еще не привязывали. Повестки на выходе из эфиров также никогда не вручали. Ну что же, сходим, поговорим», — написал Гужва в Facebook, добавив фото документа.
Напомним, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва вышел из следственного изолятора.
Как известно, 22 июня, вечером в Киеве был задержан главный редактор
Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Гужва требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.
В пятницу, 23 июня,
Впоследствии Гужве вручили уведомление о подозрении.
В субботу вечером Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гужве в виде ареста на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 544 тысяч гривен.
В понедельник, 26 июня, за Гужву был внесен залог.