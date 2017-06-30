Суд в США не разрешил вернуть Полу Маккартни авторские права на песни The Beatles
Речь идет о композициях, написанных в период с 1962 по 1972 годы, включая хиты «Across the Universe» и «I Want to Hold Your Hand».
Речь идет о композициях, написанных в период с 1962 по 1972 годы, включая хиты «Across the Universe» и «I Want to Hold Your Hand».
Сроки повторного изучения требования Маккартни не определены.
Речь идет о композициях, написанных в период с 1962 по 1972 годы, включая хиты «Across the Universe» и «I Want to Hold Your Hand», права на которые в 1985 году приобрел Майкл Джексон (1958−2009). После его смерти наследники певца продали их зарегистрированному в США музыкальному подразделению компании Sony — Sony/ATV Music Publishing.
Как указывалось в иске, в течение последних лет Маккартни неоднократно уведомлял Sony/ATV о том, что намерен вернуть права на композиции в соответствии с законами США. Они разрешают такую процедуру по истечении определенного периода после последней продажи прав. Первой подпадающей под данное законодательство песней из обширного каталога является «Love Me Do», права на которую музыкант может предъявить уже в октябре 2018 года.
Маккартни утверждал, что Sony/ATV намеренно пыталась затормозить переговоры с ним по поводу композиций, дожидаясь окончания схожего судебного процесса в Великобритании, где права на свои песни отстаивала британская