Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
22:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Глава Еврокомиссии признался, что у него до сих пор нет смартфона

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер неожиданно признался, что не имеет смартфона.

Источник: AP 2017

«Я не должен этого говорить, но я скажу: у меня до сих пор нет смартфона», — заявил 62-летний чиновник на пресс-конференции.

Это признание прозвучало во время передачи временных президентских полномочий Эстонии — стране, исключительно продвинутой в вопросах информационных технологий, которая первой ввела систему электронного голосования.

Читайте также
СМИ узнали о единственном приложении на смартфоне Трампа

Юнкер пошутил, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас прислал ему приглашение посетить Таллин на почтовой открытке, «как в ХIХ веке», и что он сам не смог бы стать премьер-министром Эстонии из-за своей технической отсталости.

Глава Еврокомиссии в прошлом был премьер-министром Люксембурга, и, согласно источникам в ЕС, до сих пор предпочитает старую модель Nokia.

За время своего полугодового президентства Эстония намеревается продвигать в ЕС технологические вопросы, а также более насущные проблемы, такие как переговоры по «брекситу» и миграция.

Юнкер — не единственный старожил в политике, сопротивляющийся новым технологиям.

Ангела Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 года, до сих пор не имеет аккаунта в «Твиттере».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
История вирусов-вымогателей: кто их придумал и зачем
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям против КНДР
В ФСБ прокомментировали задержание пограничников РФ на Украине
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК
Спорт
Сборные Германии и Чили определят обладателя Кубка конфедераций Представитель Южной Америки сыграет в финале Кубка конфедераций в четвертый раз подряд, а среди европейцев титул до сих пор покорялся лишь Франции
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь