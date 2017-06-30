Глава Еврокомиссии признался, что у него до сих пор нет смартфона
Президент Европейской Комиссии
Президент Европейской Комиссии
«Я не должен этого говорить, но я скажу: у меня до сих пор нет смартфона», — заявил 62-летний чиновник на
Это признание прозвучало во время передачи временных президентских полномочий Эстонии — стране, исключительно продвинутой в вопросах информационных технологий, которая первой ввела систему электронного голосования.
Юнкер пошутил, что
Глава Еврокомиссии в прошлом был
За время своего полугодового президентства Эстония намеревается продвигать в ЕС технологические вопросы, а также более насущные проблемы, такие как переговоры по «брекситу» и миграция.
Юнкер — не единственный старожил в политике, сопротивляющийся новым технологиям.
Ангела Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 года, до сих пор не имеет аккаунта в «Твиттере».