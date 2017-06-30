Глава Еврокомиссии признался, что у него до сих пор нет смартфона

Это признание прозвучало во время передачи временных президентских полномочий Эстонии — стране, исключительно продвинутой в вопросах информационных технологий, которая первой ввела систему электронного голосования.

«Я не должен этого говорить, но я скажу: у меня до сих пор нет смартфона», — заявил 62-летний чиновник на пресс-конференции.

Юнкер пошутил, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас прислал ему приглашение посетить Таллин на почтовой открытке, «как в ХIХ веке», и что он сам не смог бы стать премьер-министром Эстонии из-за своей технической отсталости.

Глава Еврокомиссии в прошлом был премьер-министром Люксембурга, и, согласно источникам в ЕС, до сих пор предпочитает старую модель Nokia.

За время своего полугодового президентства Эстония намеревается продвигать в ЕС технологические вопросы, а также более насущные проблемы, такие как переговоры по «брекситу» и миграция.

Юнкер — не единственный старожил в политике, сопротивляющийся новым технологиям.

Ангела Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 года, до сих пор не имеет аккаунта в «Твиттере».