Соцсети в Германии оштрафуют на €50 млн за недопустимый контент

Как сообщает BBC, администраторов соцсетей обязали удалить сообщения с недопустимым контентом до октября 2017 года. В противном случае им грозит штраф до €50 млн.

В частности, под запрет попали посты, разжигающие ненависть по национальному признаку, передает «Федеральное агентство новостей». Закон коснется социальных сетей, у которых более 2 млн пользователей.