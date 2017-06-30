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23:15 (мск), источник: Известия

Соцсети в Германии оштрафуют на €50 млн за недопустимый контент

Бундестаг принял закон, предусматривающий штрафы за недопустимый контент в социальных сетях.

Источник: Reuters

Как сообщает BBC, администраторов соцсетей обязали удалить сообщения с недопустимым контентом до октября 2017 года. В противном случае им грозит штраф до €50 млн.

В частности, под запрет попали посты, разжигающие ненависть по национальному признаку, передает «Федеральное агентство новостей». Закон коснется социальных сетей, у которых более 2 млн пользователей.

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