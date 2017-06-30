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30 июня, источник: Lenta.Ru

В Гидрометцентре рассказали о рекордах пятничного дождя в столице

Прошедший в Москве в пятницу, 30 июня, дождь установил рекорд для июня по осадкам. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Источник: РИА "Новости"

«Дождь 30 июня принес 65 миллиметров (осадков) и два рекорда: он стал самым сильным для 30 июня за историю наблюдений в Москве и самым сильным для июня вообще», — сообщили в Гидрометцентре.

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Также там указали, что завершившийся июнь стал вторым месяцем по влажности за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ. По предварительным данным, средняя температура отстает от нормы чуть более, чем на два градуса.

Всего же за 30 июня на метеостанции ВДНХ выпало 65 миллиметров осадков, что составляет 84 процента от месячной нормы. Очень сильные дожди отмечались также в Шереметьево (60 миллиметров), Долгопрудном (58 миллиметров) и Немчиновке (51 миллиметров), отметили в метеослужбе.

«Количество осадков за 30 июня в Москве — самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляла 62,5 миллиметра и была зарегистрирована в 1970 году», — подытожили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что главная метеостанция Москвы зафиксировала выпадение 53 миллиметров осадков во время ливня, прошедшего в пятницу в московском регионе.

По неофициальным данным, в результате непогоды погибли три человека.

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