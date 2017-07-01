Проезд в пригородных электричках Москвы с 1 июля подорожает на 1,5 и 2 рубля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе повысились с 1 июля. Как сообщили в пресс-службе департамента экономической политики столицы, проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожает на 2 рубля и будет составлять 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.

Ранее одна поездка за пределами Москвы, где расстояния поделены на зоны, стоила 20,5 рублей (рост на 1,5 рубля).

Ранее одна поездка за пределами Москвы, где расстояния поделены на зоны, стоила 20,5 рублей (рост на 1,5 рубля).

Как напомнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, предыдущая индексация тарифов на пригородные перевозки в московском транспортном узле производилась полтора года назад, 1 января 2016 года, в размере 7%, в то время как с начала 2017 года тарифы не менялись. «Таким образом, в общегодовом исчислении стоимость поездок с 1 июля 2017 года увеличена на 3,7%, что составляет примерно половину от объема роста тарифов прошлого года и соответствует общегодовой инфляции», — отметили в пресс-службе.

«С 1 июля 2017 года тарифы повысятся всего на два и полтора рубля», — привела пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Ефимова.

В рамках индексации тарифов стоимость абонементов будет меняться в зависимости от дальности маршрута и вида абонементного билета. Например, стоимость абонемента на 20 поездок на маршруте «Москва Курская — Серпухов» изменится только на 2,1%. При поездках до центра Москвы из ближайшего Подмосковья скидки на абонементы могут составить до 57%.

«Вся получаемая ЦППК прибыль направляется на масштабную инвестиционную программу, выполняемую для обеспечения качественного обслуживания пассажиров», — подчеркнули в компании. Программа включает обновление парка подвижного состава, благоустройство и ремонт пригородной пассажирской инфраструктуры, развитие системы продаж. В рамках этой программы в 2016 году были отремонтированы и модернизированы 80 остановочных пунктов, было приобретено 26 поездов.

В 2017 году компания планирует отремонтировать и провести реконструкцию 38 остановочных пунктов, планирует закупить еще 24 современных и комфортных электропоезда.

Пригородные железнодорожные перевозки являются социальным видом услуг. Размер тарифа для населения определяется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.