Проезд в пригородных электричках Москвы с 1 июля подорожает на 1,5 и 2 рубля
Поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону, а стоимость проезда в границах Москвы составит 34 рубля.
Поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону, а стоимость проезда в границах Москвы составит 34 рубля.
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе повысились с 1 июля. Как сообщили в
«С 1 июля 2017 года тарифы повысятся всего на два и полтора рубля», — привела
Тарифы повышаются в пределах инфляции
Как напомнили в
В рамках индексации тарифов стоимость абонементов будет меняться в зависимости от дальности маршрута и вида абонементного билета. Например, стоимость абонемента на 20 поездок на маршруте «Москва Курская — Серпухов» изменится только на 2,1%. При поездках до центра Москвы из ближайшего Подмосковья скидки на абонементы могут составить до 57%.
«Вся получаемая ЦППК прибыль направляется на масштабную инвестиционную программу, выполняемую для обеспечения качественного обслуживания пассажиров», — подчеркнули в компании. Программа включает обновление парка подвижного состава, благоустройство и ремонт пригородной пассажирской инфраструктуры, развитие системы продаж. В рамках этой программы в 2016 году были отремонтированы и модернизированы 80 остановочных пунктов, было приобретено 26 поездов.
В 2017 году компания планирует отремонтировать и провести реконструкцию 38 остановочных пунктов, планирует закупить еще 24 современных и комфортных электропоезда.
Пригородные железнодорожные перевозки являются социальным видом услуг. Размер тарифа для населения определяется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.